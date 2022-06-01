الكرملين تتهم أمريكا بتصعيد النزاع بين روسيا وأوكرانيا

رام الله - دنيا الوطنوجهت موسكو انتقادات لاذعة لقرار الولايات المتحدة إمداد كييف بمنظومات صاروخية متطورة وذخائر، محذرة من زيادة خطر اندلاع مواجهة مباشرة بين القوتين العظميين.ووفق قناة (العربية)، فقد اتهم الكرملين واشنطن بـ"صب الزيت على النار، وتصعيد النزاع".وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن "خطة واشنطن تقضي بمحاربة روسيا حتى آخر أوكراني".كما اعتبر بيسكوف أن تسليم شحنات من هذا النوع لا يشجع القيادة الأوكرانية على استئناف مفاوضات السلام.وتابع: "نستعبد في الوقت عينه عقد اجتماع بين الرئيس فلاديمير بوتين ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي"، مشيراً إلى أن أي محادثات من هذا القبيل يجب أن يتم التحضير لها مسبقاً.