تركيا: لا يمكن انضمام السويد وفنلندا للناتو دون موافقتنا

كرر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان موقف الرافض من انضمام كلاً من السويد وفنلندا إلى حلف "الناتو)،





وقال: "الحلف منظمة أمنية، وليس داعماً لتلك التنظيمات".



وأكد أدروغان، أنه "على الدول التي تسعى للانضمام إلى الناتو التضامن مع بلاده من أجل محاربة عدو مشترك، في إشارة إلى حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه تركيا إرهابيا، والمنظمات والسياسيين المتضامنين معه".



إلى ذلك، تابع: "إن بعض الدول الأوروبية تدعم المنظمات الإرهابية بذريعة أنها منظمات ديمقراطية، وتعرقل سعينا لملاحقة الإرهابيين".





وأضاف أردوغان، أن "التنظيمات الإرهابية تسير مظاهرات في ألمانيا وهولندا وفنلندا والسويد تحت حماية الشرطة والأمن في تلك الدول".



وشدد على أن "أنقرة لن تغير موقفها من هذا الملف حتى تجد إجابات مرضية وواضحة على مخاوفها، وترى الأدلة على ذلك".كما اعتبر أردوغان، أن "الناتو لم يقدم الدعم اللازم لنا لتدمير المنظمات الإرهابية".