تحذيرات أميركية من تعثّر المحادثات لتمديد الهدنة في اليمن



وأشارت توماس غرينفيلد في تصريح للصحافيين إلى أن بلادها تعتبر وصول المحادثات إلى مأزق مشكلة.



وتابعت: "أشجع الفرقاء في الجانبين على مواصلة تلك الجهود وعلى إيجاد سبيل سلمي لتوفير المساعدات الإنسانية للشعب اليمني".



كذلك تطرّق وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى "جهود تعزيز الهدنة في اليمن وتمديدها" خلال محادثات أجراها مع نطيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، وفق ما أعلنت الخارجية الأميركية.



والأسبوع الماضي حضّ مبعوث الأمم المتحدة لليمن هانس غروندبرغ على بذل كل الجهود لتجنّب التصعيد، مرحبا بـ"أثر إيجابي ملحوظ على الحياة اليومية لعدد كبير من اليمنيين".



رام الله - دنيا الوطنحذّرت الولايات المتحدة من "صعوبات" تواجه المحادثات التي تجرى حول هدنة الشهرين في اليمن، داعية إلى تمديد اتفاق وقف إطلاق النار.ووفق قناة (سكاي نيوز)، قالت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد إن "المحادثات الرامية إلى تمديد مفاعيل وقف إطلاق النار، لم تنته بعد لكن يبدو أنها تواجه بعض الصعوبات".