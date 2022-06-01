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انطلاق أول رحلة تجارية من مطار صنعاء إلى القاهرة بعد توقف لست سنوات

انطلاق أول رحلة تجارية من مطار صنعاء إلى القاهرة بعد توقف لست سنوات
مطار صنعاء
رام الله - دنيا الوطن
أقلعت أول رحلة تجارية من مطار صنعاء الدولي، اليوم الأربعاء، متجهةً إلى مصر وعلى متنها 78 راكباً، بعد توقف دام أكثر من ست سنوات بسبب الحصار الجوي الذي يفرضه التحالف السعودي على مطار صنعاء.

ووفق قناة (الميادين)، فإن الرحلة التجارية هي السابعة من أصل 16 رحلة تضمّنتها الهدنة الإنسانية،التي تنتهي غداً في الثاني من حزيران/ يونيو، وهي قابلة للتمديد برعاية الأمم المتحدة.

وغادرت في الأيام الماضية ست رحلات تجارية من مطار صنعاء الدولي إلى العاصمة الأردنية عمّان.

وقال وزير النقل في حكومة صنعاء عبد الوهاب يحيى الدرة، يوم الأحد، إنّ أول رحلة تجارية مدنية من صنعاء إلى القاهرة ستنطلق الأربعاء المقبل  في الأول من حزيران/ يونيو، وفقاً لتأكيد مكتب المبعوث الأممي في صنعاء.

ودخلت في مطلع نيسان/ أبريل الماضية الهدنة في اليمن حيّز التنفيذ، وأوضح المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، أنَّ "بنود اتفاقية الهدنة تتضمّن تيسير دخول 18 سفينة تحمل الوقود إلى موانئ الحُديدة، والسماح برحلتين جويتين عبر مطار صنعاء، كلّ أسبوع".

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