نقيب موظفي غزة يكشف لـ"دنيا الوطن" عن موعد صرف رواتب موظفي غزة





يذكر أن موظفي غزة يتلقون راتبًا بنسبة 60% وبحد أدنى 1800 شيكلا.

خاص دنيا الوطن - حسن التلمسأعلن نقيب الموظفين العموميين بغزة خليل الزيان، اليوم الأربعاء، أن رواتب موظفي غزة يوم الإثنين المقبل على أبعد تقدير، ولم يكشف الزيان عن النسبة.وأفاد الزيان في تصريح خاص لـ"دنيا الوطن" أن نقابة الموظفين اجتمعت اليوم مع وكيل وزارة المالية بغزة عوني الباشا لمناقشة عدة موضوعات.وأعلنت وزارة المالية بغزة، اليوم، عن صرف رواتب المتقاعدين عن شهر أيار/ مايو المنصرم، وذلك غداً الخميس 2 حزيران/ يونيو في كافة فروع بنك البريد وبنكي الوطني والإنتاج، وفق الإجراءات المتبعة في مواجهة فايروس كورونا.