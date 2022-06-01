النضال الشعبي تدين جريمة الاعدام الميداني للشابة وراسنه وجنود الاحتلال عصابات قتل واعدام

رام الله - دنيا الوطنأدانت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني ، جريمة الإعدام الميداني التي ارتكبها جنود الاحتلال بدم بارد، وأدت إلى ارتقاء الشهيدة غفران وراسنة (31 عاما) قرب مدخل مخيم العروب شمال الخليل.واعتبرت الجبهة أن هذه الجريمة، تأتي ضمن تعليمات حكومة الاحتلال بالتصفية المباشرة والتشجيع على ارتكاب الاعدامات الميدانية، مشيرة أن ما قامت به قوات الفاشية العنصرية هو تصفية جسدية ومباشرة وجريمة جديدة تضاف لسلجها الاجرامي.وتابعت الجبهة قوات الاحتلال التي تنتشر على الحواجز بين القرى والمدن الفلسطينية، هي عصابات قتل واعدام، ضد كل ما هو فلسطيني .وأوضحت الجبهة إن رواية الاحتلال التي يحاول تسويقها للرأي العام العالم ، والايهام بأن الفلسطينين “ارهابين ”، عبر اعلامها الموجه من قبل اجهزة المخابرات، هو خداع وتزييف للحقائق، مؤكدة أن ما حدث صباح اليوم من اعدام للشابة وراسنه، دليل على ذلك.وحذرت الجبهة من مغبة النقل المباشر عن اعلام العدو وروايته، مشيرة أن ذلك يساهم في نشر هذه الروايات الكاذبة.وطالبت الجبهة المؤسسات الحقوقية والقانونية بتوثيق جرائم الاحتلال وخصوصا الاعدامات الميدانية ورفع الدعاوى على جنود الاحتلال تمهيدا لمحاكتهم، .