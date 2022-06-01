معايعة: نعمل على تطوير النشاط السياحي في مختلف المدن الفلسطينية





وذلك بحضور اياد حمدان مدير عام السجل الوطني والحفاظ والسيد سامي أبو عرقوب مدير عام مديرية محافظة الخليل، حيث جرى اللقاء في مقر وزارة السياحة والاثار بمدينة بيت لحم ورحبت الوزيرة معايعة بوفد البلدية، مؤكدة على أهمية التعاون والشراكة ما بين وزارة السياحة والاثار والمجالس البلدية وذلك لما لهذا التعاون من أهمية في تطوير النشاط السياحي وتطوير المواقع الاثرية والحفاظ عليها.





معايعة اكدت أهمية العمل على تطوير النشاط السياحي في مدينة دورا من خلال القيام بعمليات ترميم لعدد من المواقع الاثرية وجعلها قابلة للزيارة من قبل المجموعات السياحية، مع ضرورة تضافر الجهود مع المجلس البلدي وبدورة فقد أكد الوفد على شكره الكبير للوزيرة معايعة على تعاونها الكبير واستعداد البلدية الكامل على التعاون مع وزارة السياحة والاثار في كافة المجالات لما لهذا التعاون من اثار إيجابية للجميع وتباحث الجانبان في المخطط الهيكلي لدورا وسبل تطويره بما يحقق المصلحة العامة بالإضافة لبحث سبل تطوير متحف دورا وتنشيطه.





اكدت وزيرة السياحة والاثار، رُلى معايعة، عمل وزارة السياحة والاثار على تطوير النشاط السياحي في مختلف المدن الفلسطينية وذلك من خلال القيام بعمليات ترميم عدد من المواقع الاثرية وجعلها قابلة للزيارة من قبل المجموعات السياحية جاء حديث الوزيرة معايعة خلال لقائها بوفد بلدية دورا.