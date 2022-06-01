شؤون فلسطينية

قطاع غزة: تسجيل 3106 مواليد جُدد خلال مايو الماضي

قطاع غزة: تسجيل 3106 مواليد جُدد خلال مايو الماضي
رام الله - دنيا الوطن
 إحصائية صادرة عن الإدارة العامة للأحوال المدنية بوزارة الداخلية - الشق المدني، بغزة، إن قطاع غزة سجّل خلال آيار/مايو الماضي، 3 آلاف و106 مواليد جُدد، و210 حالة وفاة.

وأظهرت إحصائية الأحوال أن عدد مواليد القطاع الذكور يُقدر بألف و588 مولوداً بنسبة تقدر بـ 51.1%، في حين بلغت النسبة التقديرية للمواليد الإناث 48.8 % بواقع ألف و518 مولودة.

وأشارت إلى أن مكاتب الأحوال المدنية بمديرية داخلية غزة سجلت "ألف و184"مولوداً جديداً؛ فيما سجَّل مكتبيّ داخلية خانيونس 639 مولوداً.

كما سجلت مكاتب داخلية الشمال خلال الشهر ذاته 500 مولوداً، ومكاتب الأحوال المدنية بداخلية الوسطى 421 مولوداً، في حين سجلت الأحوال المدنية بمديرية داخلية رفح 362 مولوداً جديداً.

كما أفادت الأحوال المدنية أن مكاتبها في محافظات قطاع غزة سجلت 210 حالة وفاة خلال آيار/مايو المُنصرم، حيث قُدرت وفيات الذكور بـ 106 حالة وفاة بنسبة تقدر بـ 50.4 %، مقابل 104 حالة وفاة من الإناث بنسبة تقدر بـ 49.5 %.

أخبار ذات صلة

كيف عقبت جامعة الدول العربية على إعدام الصحفية غفران وراسنة برصاص الاحتلال؟

كيف عقبت جامعة الدول العربية على إعدام الصحفية غفران وراسنة برصاص الاحتلال؟

الاحتلال يهدم غرفة سكنية وبئر مياه ويخطر بهدم بركس شرق الخليل

الاحتلال يهدم غرفة سكنية وبئر مياه ويخطر بهدم بركس شرق الخليل

نقيب موظفي غزة يكشف لـ&#34;دنيا الوطن&#34; عن موعد صرف رواتب موظفي غزة

نقيب موظفي غزة يكشف لـ"دنيا الوطن" عن موعد صرف رواتب موظفي غزة

النضال الشعبي تدين جريمة الاعدام الميداني للشابة وراسنه وجنود الاحتلال عصابات قتل واعدام

النضال الشعبي تدين جريمة الاعدام الميداني للشابة وراسنه وجنود الاحتلال عصابات قتل واعدام

الجهاد الإسلامي تنعى الشهيدة غفران وراسنة من الخليل

الجهاد الإسلامي تنعى الشهيدة غفران وراسنة من الخليل

معايعة: نعمل على تطوير النشاط السياحي في مختلف المدن الفلسطينية

معايعة: نعمل على تطوير النشاط السياحي في مختلف المدن الفلسطينية

التشريعي بغزة ينعى الشهيدة وراسنة ويحذر من استمرار الصمت على جرائم الاحتلال

التشريعي بغزة ينعى الشهيدة وراسنة ويحذر من استمرار الصمت على جرائم الاحتلال

حركة المقاومة الشعبية في فلسطين تنعى الشهيدة غفران وراسنة

حركة المقاومة الشعبية في فلسطين تنعى الشهيدة غفران وراسنة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الاحتلال يهدم غرفة سكنية وبئر مياه ويخطر بهدم بركس شرق الخليل

الاحتلال يهدم غرفة سكنية وبئر مياه ويخطر بهدم بركس شرق الخليل

النضال الشعبي تدين جريمة الاعدام الميداني للشابة وراسنه وجنود الاحتلال عصابات قتل واعدام

النضال الشعبي تدين جريمة الاعدام الميداني للشابة وراسنه وجنود الاحتلال عصابات قتل واعدام

الجهاد الإسلامي تنعى الشهيدة غفران وراسنة من الخليل

الجهاد الإسلامي تنعى الشهيدة غفران وراسنة من الخليل

معايعة: نعمل على تطوير النشاط السياحي في مختلف المدن الفلسطينية

معايعة: نعمل على تطوير النشاط السياحي في مختلف المدن الفلسطينية

التشريعي بغزة ينعى الشهيدة وراسنة ويحذر من استمرار الصمت على جرائم الاحتلال

التشريعي بغزة ينعى الشهيدة وراسنة ويحذر من استمرار الصمت على جرائم الاحتلال

حركة المقاومة الشعبية في فلسطين تنعى الشهيدة غفران وراسنة

حركة المقاومة الشعبية في فلسطين تنعى الشهيدة غفران وراسنة

كمال الخطيب يدعو للحشد والمشاركة في صلاة الجمعة القادمة بالأقصى

كمال الخطيب يدعو للحشد والمشاركة في صلاة الجمعة القادمة بالأقصى

دائرة حقوق الانسان بمنظمة التحرير تدعو العالم للوقوف بوجه الاعدامات الميدانية التي يمارسها الاحتلال

دائرة حقوق الانسان بمنظمة التحرير تدعو العالم للوقوف بوجه الاعدامات الميدانية التي يمارسها الاحتلال

منوعات

هشام عاشور لأول مرة في عمل مع زوجته نيللي كريم

هشام عاشور لأول مرة في عمل مع زوجته نيللي كريم

في أحضان ابنها..أحدث ظهور لأنغام بعد إجرائها عملية جراحية

في أحضان ابنها..أحدث ظهور لأنغام بعد إجرائها عملية جراحية

رسمياً موسم ثالث من مسلسل للموت..وهكذا كانت ردة فعل ماغي بوغصن

رسمياً موسم ثالث من مسلسل للموت..وهكذا كانت ردة فعل ماغي بوغصن

لهذا السبب..السعودية تغرّم الدكتورة يومي 400 ألف ريال

لهذا السبب..السعودية تغرّم الدكتورة يومي 400 ألف ريال

سلاف فواخرجي بعد 22 عاماً تكشف سر خلافها مع كاريس بشار

سلاف فواخرجي بعد 22 عاماً تكشف سر خلافها مع كاريس بشار

شاهد:حمو بيكا في جلسة بديكير في صالون التجميل

شاهد:حمو بيكا في جلسة بديكير في صالون التجميل

في إطلالة جريئة..نانسي عجرم تطل على جمهورها بفستان شفاف

في إطلالة جريئة..نانسي عجرم تطل على جمهورها بفستان شفاف

هل تزوّجت سماح أنور سراً من سمير صبري؟

هل تزوّجت سماح أنور سراً من سمير صبري؟

جريمة مفجعة..30 رصاصة تقتل مغني الراب الهندي سيدهو

جريمة مفجعة..30 رصاصة تقتل مغني الراب الهندي سيدهو

هل صدر الحكم النهائي في قضية آمبر هيرد وجوني ديب؟

هل صدر الحكم النهائي في قضية آمبر هيرد وجوني ديب؟

عربي

انطلاق أول رحلة تجارية من مطار صنعاء إلى القاهرة بعد توقف لست سنوات

انطلاق أول رحلة تجارية من مطار صنعاء إلى القاهرة بعد توقف لست سنوات

تفاصيل العثور على جثة أميرة قطرية في شقتها بإسبانيا

تفاصيل العثور على جثة أميرة قطرية في شقتها بإسبانيا

رئيس الإمارات يبحث مع نظيره الصيني العلاقات الثنائية

رئيس الإمارات يبحث مع نظيره الصيني العلاقات الثنائية

لافروف يبحث في الرياض ووزير الخارجية السعودي أزمة أوكرانيا

لافروف يبحث في الرياض ووزير الخارجية السعودي أزمة أوكرانيا