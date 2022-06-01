جماهير غفيرة تشيع جثمان الشهيدة غفران وراسنة بالخليل

رام الله - دنيا الوطنشيعت جماهير غفيرة، ظهر اليوم الأربعاء، جثمان الشهيدة الصحفية والأسيرة المحررة غفران وراسنة (31 عاماً)، التي ارتقت بعد إصابتها برصاص قوات الاحتلال قرب مخيم العروب شمالي الخليل.وانطلق موكب التشييع من أمام مشفى الأهلي في الخليل، إلى مخيم العروب، حيث ألقيت عليها نظرة الوداع الأخيرة قبل أداء صلاة الجنازة، ومواراتها الثرى في مقبرة المخيم.وتمكن شبان من نقل جثمان الشهيدة من مدخل مخيم العروب، بالرغم من إغلاقه بالبوابة الحديدية لمنع عبور الجثمان وإطلاق قنابل الغاز والصوت تجاه الشبان.وردد المشيعون هتافات تندد بجرائم الاحتلال وضرورة الثأر للشهيدة، مطالبين المقاومة بالرد على عدوان الاحتلال بحق شعبنا وانتهاكاته المتواصلة.وأعلنت مصادر طبية استشهاد الفتاة غفران هارون وراسنة (31 عاما)، متأثرة بجراح خطيرة أصيبت بها، جراء إطلاق جيش الاحتلال النار عليها، بدعوى تنفيذ عملية طعن.وأفادت وزارة الصحة باستشهاد الشابة وراسنة، إثر إصابته برصاصة اخترقت صدرها من الجهة اليسرى، وخرجت من الجهة اليمنى.وذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن قوات الاحتلال أعاقت وصول طواقمها للمصابة عند مدخل العروب، وجرى تسليمها للطواقم بعد ما يقارب 20 دقيقة، قبل أن يتم نقلها إلى المستشفى الأهلي بالخليل.وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت وراسنة في كانون الثاني/ يناير الماضي، قبل أن تقوم بالإفراج عنها في نيسان/ أبريل الماضي.وفي سياق متصل، رشق شبان فلسطينيون مركبات المستوطنين بالحجارة، قرب مخيم العروب بالخليل، وتصدوا لاعتداءاتهم المتكررة في المنطقة.