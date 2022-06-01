وزير التعليم العالي يزور "القدس المفتوحة" ويطلع على خططها التطويرية

وشكر النجدي الوزير على الاهتمام بالجامعة ودعمها، "لتكون جامعة القدس المفتوحة سفيرة للتعليم الفلسطيني في أرجاء العالم".من جانبه، هنّأ أبو مويس النجدي بمناسبة توليه منصب رئيس الجامعة، مؤكداً دعم الوزارة لـ "القدس المفتوحة" لتمكينها من المضي قُدماً في خطواتها التطويرية المتدرجة للقفز على أية عقبات قد تواجهها، معرباً عن فخره بكافة مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية.وتطرّق أبو مويس إلى الخطوات التي تعمل الوزارة عليها للارتقاء بمنظومة التعليم العالي في فلسطين، بما في ذلك دعم وتعزيز البحث العلمي من خلال مجموعة خطوات أبرزها دمج صندوق تطوير الجودة مع صندوق البحث العلمي.وحضر اللقاء من جانب وزارة "التعليم العالي" وكيل الوزارة د. بصري صالح، ومدير عام المنح والخدمات الطلابية أ. شادي الحلو، ومدير دائرة الجودة أ. إياد أبو سمرة. ومن جانب الجامعة: نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية أ. د. حسني عوض، ونائب رئيس الجامعة للشؤون الإدارية أ. د. تامر سهيل، ونائب رئيس الجامعة للشؤون المالية أ. د. مروان درويش، ومساعد رئيس الجامعة أ. د. محمد الطيطي، ومساعد رئيس الجامعة لشؤون العلاقات العامة والدولية والإعلام د. م. عماد الهودلي،ومدير فرع "القدس المفتوحة" برام الله والبيرة د. حسين حمايل، وعميد الدراسات العليا أ. د. محمد شاهين، وعميد البحث العلمي أ. د. جمال إبراهيم، ورئيس نقابة العاملين في الجامعة أ. عوض مسحل.