شؤون فلسطينية

أبو هولي يبحث مع وفد نرويجي أوضاع المخيمات الفلسطينية

أبو هولي يبحث مع وفد نرويجي أوضاع المخيمات الفلسطينية
رام الله - دنيا الوطن
بحث عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي، اليوم الأربعاء، مع وفد نرويجي برئاسة نائب القنصل النرويجي آرلينج هويم أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات الفلسطينية، وتطورات أزمة وكالة الغوث (أونروا) المالية، وانعكاساتها على خدماتها المقدمة للاجئين الفلسطينيين.

وأكد أبو هولي، خلال اللقاء الذي عقد بمقر دائرة شؤون اللاجئين في مدينة غزة، أن الأوضاع المعيشية للاجئين الفلسطينيين في المخيمات صعبة للغاية، وفي حالة انهيار، مع ارتفاع معدلات البطالة والفقر في أوساطهم، وفقدان المساعدات النقدية قوتها الشرائية، خاصة في لبنان، وسوريا، مع ارتفاع أسعار السلع الغذائية الأساسية، وعجز (أونروا) عن تلبية احتياجاتهم المتزايدة جراء أزمتها المالية.

وتطرّق إلى الأوضاع المعيشية الصعبة التي يعاني منها أبناء شعبنا في قطاع غزة، بسبب استمرار الحصار الإسرائيلي، ما أدى الى اعتماد ما يزيد عن 1.2 مليون لاجئ فلسطيني على المساعدات المقدمة من (أونروا) كمصدر دخل أساسي.

وأكد استمرار عمل (أونروا) في تقديم خدمات الإغاثة والتشغيل للاجئين الفلسطينيين إلى حين حل قضيتهم، طبقا لما ورد في القرار (194) بالعودة إلى ديارهم، رافضا أي مقترحات تتعارض مع تفويض عملها، وفق القرار (302) لمعالجة أزمة (أونروا) المالية، بما في ذلك الشراكات مع المنظمات الدولية.

ودعا أبو هولي النرويج والدول المانحة بتقديم تمويل إضافة لسد العجز المالي الذي تعاني منه (أونروا)، والذي يقدر بـ 100 مليون دولار في ميزانيتها الاعتيادية.

كما ثمن دعم النرويج لميزانية (أونروا) للعام 2022، والذي يقدر بـ 31 مليون دولار، وتقديم موعد تبرعها المالي، والذي ساهم في تمكينها من الاستمرار في خدماتها وصرف رواتب موظفيها، لافتا إلى أن النرويج ممول وداعم رئيسي لوكالة الغوث، وكان لها دور كبير في تخطيها لأزماتها لمالية في الأعوام الماضية.

وأشاد بالجهود التي بذلها آرلينج هويم خلال ترؤسه لاجتماعات اللجنة الفرعية، وحث المانحين على دعم (أونروا)، والتركيز على الدور الحيوي الذي تلعبه الأونروا في رعاية وخدمة اللاجئين الفلسطينيين، داعيا النرويج إلى استثمار علاقاتها الدولية لحشد الدعم السياسي، لتجديد تفويض (أونروا) في شهر كانون الأول، وانجاح مؤتمر التعهدات للدول المانحة المزمع عقده في 23/6/2022 في نيويورك.

من جهته، أكد هويم أن بلاده ستواصل دعم (أونروا)، إيمانا منها بالدور الحيوي الذي تلعبه في خدمة ملايين اللاجئين الفلسطينيين، وتلبية احتياجاتهم، وفي تعزيز استقرار المنطقة.

ولفت إلى أن النرويج زادت من قيمة مساهماتها المالية لـ (أونروا) خلال العام الجاري، رغم تداعيات الحرب الروسية – الأوكرانية، مؤكدا أنها ستعمل بكل جهد لإنجاح مؤتمر التعهدات لكبار المانحين الذي سيعقد في نيويورك بتاريخ 23/6/2022.


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