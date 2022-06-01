العالول: شعبنا لن يقبل بأن يبقى الاحتلال يُكرس بسياسات لإطالة أمد وجوده





وأضاف: بأن هذا الاحتلال بكل أدواته وأشكال وجوده يتحمل مسؤولية ما يحدث بما يشكله ذلك من خرق للقوانين والأعراف الدولية، مطالبا المجتمع الدولي عموما والحكومة البريطانية خصوصا القيام بمسؤولياتهم اتجاه القضية الفلسطينية وضرورة لجم الاحتلال ووقفه لكل سياسات التي تهدف إلى بناء واقع يكرس الاحتلال.



جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه في رام الله، القنصل البريطاني العام في القدس، ديان كورنر.



وأطلع العالول كورنر على آخر التطورات السياسية وخاصة فيما يتعلق و تشهده القدس من استفزازات متعمدة من قبل دولة الاحتلال كما حدث فيما سمي بمسيرة الأعلام وعربدة المستعمرين المستوطنين فيها واقتحاماتهم المتكررة للمسجد الأقصى وخرق الوضع التاريخي القائم فيه، وامتداد هذه الاعتداءات لكافة المناطق في الضفة الفلسطينية، وما تقوم به قوات الاحتلال من عمليات قتل بدم بارد للمواطنين الفلسطينيين واغتيال الصحفية شرين أبو عاقلة، وإن كل هذه الأفعال والسياسيات التي تنتهجها دولة الاحتلال عبر قواتها المحتلة وقطعان مستعمريها المستوطنين ستواجه برد من شعبنا.



من جانبها عبرت كورنر عن الاستياء مما يحدث بالقدس من اعتداءات واقتحامات للمسجد الأقصى، وما حدث من اغتيال للصحفية شرين ابو عاقلة، و التزام بلادها بالحل على أساس الدولتين.





رام الله - دنيا الوطنقال محمود العالول، نائب رئيس حركة فتح اليوم الأربعاء، إن شعبنا لن يصمت ويقبل بأن يبقى الاحتلال يُكرس بسياسات لإطالة أمد وجوده واستمراره.