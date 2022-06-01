شؤون فلسطينية

العالول: شعبنا لن يقبل بأن يبقى الاحتلال يُكرس بسياسات لإطالة أمد وجوده

العالول: شعبنا لن يقبل بأن يبقى الاحتلال يُكرس بسياسات لإطالة أمد وجوده
رام الله - دنيا الوطن
قال محمود العالول، نائب رئيس حركة فتح  اليوم الأربعاء، إن شعبنا لن يصمت ويقبل بأن يبقى الاحتلال يُكرس بسياسات لإطالة أمد وجوده واستمراره.

وأضاف: بأن هذا الاحتلال بكل أدواته وأشكال وجوده يتحمل مسؤولية ما يحدث بما يشكله ذلك من خرق للقوانين والأعراف الدولية، مطالبا المجتمع الدولي عموما والحكومة البريطانية خصوصا القيام بمسؤولياتهم اتجاه القضية الفلسطينية وضرورة لجم الاحتلال ووقفه لكل سياسات التي تهدف إلى بناء واقع يكرس الاحتلال. 

جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه في رام الله، القنصل البريطاني العام في القدس، ديان كورنر.

وأطلع العالول كورنر على آخر التطورات السياسية وخاصة فيما يتعلق و تشهده القدس من استفزازات متعمدة من قبل دولة الاحتلال كما حدث فيما سمي بمسيرة الأعلام وعربدة المستعمرين المستوطنين فيها واقتحاماتهم المتكررة للمسجد الأقصى وخرق الوضع التاريخي القائم فيه، وامتداد هذه الاعتداءات لكافة المناطق في الضفة الفلسطينية، وما تقوم به قوات الاحتلال من عمليات قتل بدم بارد للمواطنين الفلسطينيين واغتيال الصحفية شرين أبو عاقلة، وإن كل هذه الأفعال والسياسيات التي تنتهجها دولة الاحتلال عبر قواتها المحتلة وقطعان مستعمريها المستوطنين ستواجه برد من شعبنا.

من جانبها عبرت كورنر عن الاستياء مما يحدث بالقدس من اعتداءات واقتحامات للمسجد الأقصى،  وما حدث من اغتيال للصحفية شرين ابو عاقلة، و التزام بلادها بالحل على أساس الدولتين.

أخبار ذات صلة

قطاع غزة: تسجيل 3106 مواليد جُدد خلال مايو الماضي

قطاع غزة: تسجيل 3106 مواليد جُدد خلال مايو الماضي

جماهير غفيرة تشيع جثمان الشهيدة غفران وراسنة بالخليل

جماهير غفيرة تشيع جثمان الشهيدة غفران وراسنة بالخليل

وزير التعليم العالي يزور &#34;القدس المفتوحة&#34; ويطلع على خططها التطويرية

وزير التعليم العالي يزور "القدس المفتوحة" ويطلع على خططها التطويرية

أبو هولي يبحث مع وفد نرويجي أوضاع المخيمات الفلسطينية

أبو هولي يبحث مع وفد نرويجي أوضاع المخيمات الفلسطينية

فتوح يحمل حكومة إسرائيل المسؤولية الكاملة عن اغتيال الإعلامية غفران وراسنه

فتوح يحمل حكومة إسرائيل المسؤولية الكاملة عن اغتيال الإعلامية غفران وراسنه

غزة: وزارة الاقتصاد توضح لـ &#34;دنيا الوطن&#34; أسباب فرق الثمن بين المخابز ونقاط البيع

غزة: وزارة الاقتصاد توضح لـ "دنيا الوطن" أسباب فرق الثمن بين المخابز ونقاط البيع

&#34;الصحة&#34; بغزة: لا يوجد أي تغيير في تسعيرة خدمات القسطرة القلبية

"الصحة" بغزة: لا يوجد أي تغيير في تسعيرة خدمات القسطرة القلبية

الجبهة الديمقراطية: القيادة السياسية واللجنة التنفيذية في &#34;غيبوبة طالت أكثر من اللازم&#34;

الجبهة الديمقراطية: القيادة السياسية واللجنة التنفيذية في "غيبوبة طالت أكثر من اللازم"

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

جماهير غفيرة تشيع جثمان الشهيدة غفران وراسنة بالخليل

جماهير غفيرة تشيع جثمان الشهيدة غفران وراسنة بالخليل

وزير التعليم العالي يزور &#34;القدس المفتوحة&#34; ويطلع على خططها التطويرية

وزير التعليم العالي يزور "القدس المفتوحة" ويطلع على خططها التطويرية

أبو هولي يبحث مع وفد نرويجي أوضاع المخيمات الفلسطينية

أبو هولي يبحث مع وفد نرويجي أوضاع المخيمات الفلسطينية

فتوح يحمل حكومة إسرائيل المسؤولية الكاملة عن اغتيال الإعلامية غفران وراسنه

فتوح يحمل حكومة إسرائيل المسؤولية الكاملة عن اغتيال الإعلامية غفران وراسنه

&#34;العربية الفلسطينية&#34; تدين جريمة إعدام الاحتلال للأسيرة المحررة وراسنة

"العربية الفلسطينية" تدين جريمة إعدام الاحتلال للأسيرة المحررة وراسنة

فلسطين تشارك في المؤتمر 31 للاتحاد الدولي للصحفيين بمسقط

فلسطين تشارك في المؤتمر 31 للاتحاد الدولي للصحفيين بمسقط

ديوان الموظفين يفوز بالمركز الأول لجائزة عالمية عن مشروع التوظيف الإلكتروني

ديوان الموظفين يفوز بالمركز الأول لجائزة عالمية عن مشروع التوظيف الإلكتروني

اللجنة الوطنية العليا لتطبيق قرار 1325 تدين جريمة إعدام الأسيرة المحررة غفران وراسنة

اللجنة الوطنية العليا لتطبيق قرار 1325 تدين جريمة إعدام الأسيرة المحررة غفران وراسنة

منوعات

رسمياً موسم ثالث من مسلسل للموت..وهكذا كانت ردة فعل ماغي بوغصن

رسمياً موسم ثالث من مسلسل للموت..وهكذا كانت ردة فعل ماغي بوغصن

لهذا السبب..السعودية تغرّم الدكتورة يومي 400 ألف ريال

لهذا السبب..السعودية تغرّم الدكتورة يومي 400 ألف ريال

سلاف فواخرجي بعد 22 عاماً تكشف سر خلافها مع كاريس بشار

سلاف فواخرجي بعد 22 عاماً تكشف سر خلافها مع كاريس بشار

شاهد:حمو بيكا في جلسة بديكير في صالون التجميل

شاهد:حمو بيكا في جلسة بديكير في صالون التجميل

في إطلالة جريئة..نانسي عجرم تطل على جمهورها بفستان شفاف

في إطلالة جريئة..نانسي عجرم تطل على جمهورها بفستان شفاف

هل تزوّجت سماح أنور سراً من سمير صبري؟

هل تزوّجت سماح أنور سراً من سمير صبري؟

جريمة مفجعة..30 رصاصة تقتل مغني الراب الهندي سيدهو

جريمة مفجعة..30 رصاصة تقتل مغني الراب الهندي سيدهو

هل صدر الحكم النهائي في قضية آمبر هيرد وجوني ديب؟

هل صدر الحكم النهائي في قضية آمبر هيرد وجوني ديب؟

أحدث ظهور لأدهم نابلسي..يؤدي مناسك العمرة

أحدث ظهور لأدهم نابلسي..يؤدي مناسك العمرة

هذا ما ستفعله أمبر هيرد بعد صدور الحكم النهائي

هذا ما ستفعله أمبر هيرد بعد صدور الحكم النهائي

عربي

تفاصيل العثور على جثة أميرة قطرية في شقتها بإسبانيا

تفاصيل العثور على جثة أميرة قطرية في شقتها بإسبانيا

رئيس الإمارات يبحث مع نظيره الصيني العلاقات الثنائية

رئيس الإمارات يبحث مع نظيره الصيني العلاقات الثنائية

لافروف يبحث في الرياض ووزير الخارجية السعودي أزمة أوكرانيا

لافروف يبحث في الرياض ووزير الخارجية السعودي أزمة أوكرانيا

الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يلتقي وزير خارجية روسيا

الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يلتقي وزير خارجية روسيا