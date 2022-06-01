فتوح يحمل حكومة إسرائيل المسؤولية الكاملة عن اغتيال الإعلامية غفران وراسنه

رام الله - دنيا الوطنحمل رئيس المجلس الوطني، روحي فتوح حكومة إسرائيل المسؤولية الكاملة عن اغتيال الإعلامية، غفران وراسنه، (31 عاماً)، من مخيم العروب، والتي تم اغتيالها عند مدخل مخيم العروب.وقال في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: تأتي هذه الجريمة بعد أيام قليلة من اغتيال الإعلامية شيرين أبو عاقلة، مشيراً إلى أن "ما حصل مع الإعلامية غفران وراسنه هي عملية قتل ميداني بدم بارد وهو امتداد لجرائم إسرائيل بحق المدنيين الفلسطينيين".وحمل فتوح المستوي السياسي الذي أطلق ايدي الجنود والمتطرفين بإعطائهم الضوء الأخضر لإطلاق النار بهدف القتل ودون سبب".وطالب فتوح المجتمع الدولي بالتدخل ولجم إسرائيل ومحاسبتها علي جرائمها المتواصلة بحق المدنيين الفلسطينيين.