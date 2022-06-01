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شؤون فلسطينية

فلسطين تشارك في المؤتمر 31 للاتحاد الدولي للصحفيين بمسقط

فلسطين تشارك في المؤتمر 31 للاتحاد الدولي للصحفيين بمسقط
رام الله - دنيا الوطن
شارك وفد صحفي فلسطيني كبير، في أعمال الكونجرس ال 31 للاتحاد الدولي للصحفيين ،الذي افتتحت أعماله مساء أمس، في العاصمة مسقط، تحت رعاية أسعد بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي والممثل الخاص لجلالة السلطان ،بحضور عدد من الوزراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين بالسلطنة

ويتكون الوفد الفلسطيني من عدد من أعلام الصحافة الفلسطينية وفي مقدمتهم ناصر ابو بكر نقيب الصحافيين الفلسطينيين.  

وكان لافتا ومؤثرا، الحضور القوي للشهيدة شيرين أبو عاقلة من خلال الوقوف دقيقة صمت حداداً على روحها الطاهرة ، ومن خلال الصور التي رفعها عدد من أعضاء الوفود المشاركة والكلمات التي تم القاؤها.

ورحب أسعـد بن طارق ، في بداية الحفل بالمشاركين في المؤتمر، وثمن جهود جمعية الصحفيين العمانية باستضافة هذا التجمع الصحفي والإعلامي العالمي الكبير وتمنى للمشاركين طيب الإقامة والنجاح في تحقيق الأهداف المرجوة من المؤتمر. وخلال كلمته ادان  محمد بن مبارك العريمي رئيس مجلس إدارة جمعية الصحفيين العُمانية  جريمة اغتيال الشهيدة شيرين ابو عاقلة وكذلك فعلت نائبة رئيس الاتحاد الدولي في استنكارها  للجريمة التي ارتكبتها قوات الاحتلال بقتلها شيرين وللأعمال التي ترتكبها ضد الصحفيين الفلسطينيين، كما تحدثا عن الأهمية الكبيرة لانعقاد المؤتمر وللمواضيع التي يتناولها والقرارات التي سيتم اتخاذها ،  وعن حاجة  مواطني البلدان والنقابات المنضوية فيه ، إلى وجود  اتحاد دولي، متعدد، متنوع ،قوي ، متجذر.

جدير بالذكر أن 350 صحفيًّا  يشاركون في المؤتمر ويمثلون اتحادات ونقابات وجمعيات أكثر من 100 دولة من مختلف قارات العالم، إضافة إلى أكثر من 50 صحفيًّا وإعلاميًّا  يغطون المؤتمر ويمثلون صحفًا وإذاعات ومحطات تلفزيونية وصحفًا إلكترونية من شتى الدول.



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