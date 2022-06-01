"الكهرباء" بغزة توضح أسباب العجز في جدول توزيع الكهرباء

رام الله - دنيا الوطنأوضحت شركة توزيع الكهرباء بغزة، اليوم الأربعاء، أن سبب العجز في جدول توزيع الكهرباء هو انخفاض كميات الكهرباء المستلمة من مصادرها الرئيسية.ونوهت الشركة، في تصريح لـ"دنيا الوطن" إلى أنه لم تصدر أي بيان بخصوص المنحة القطرية كما يشاع فهو ليس من اختصاص الشركة الحديث في هذا الموضوع أو حتى الحديث عن الوقود أو تشغيل أو إطفاء مولدات في محطة التوليد.وأكدت أن شركة توزيع الكهرباء مسؤولة فقط عن توزيع كميات الكهرباء المستلمة عبر سلطة الطاقة الفلسطينية.وكانت شركة توزيع الكهرباء أعلنت للمواطنين عن قطع الكهرباء عن محافظة خانيونس من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الرابعة مساء؛ بسبب أعمال الصيانة في محطة التحويل أراضي عام 48.