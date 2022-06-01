ديوان الموظفين يفوز بالمركز الأول لجائزة عالمية عن مشروع التوظيف الإلكتروني









رام الله - دنيا الوطنفاز ديوان الموظفين العام، بالمركز الأول على مستوى دول العالم لجائزة القمة العالمية لمجتمع المعلومات "WSIS" عن مشروع التوظيف الإلكتروني.وأعلن عن فوز ديوان الموظفين، خلال احتفالية نظمها الاتحاد الدولي للاتصالات “ITU” أحد مؤسسات الأمم المتحدة، التي تعنى بتكنولوجيا المعلومات، في مدينة جنيف بسويسرا.وقال رئيس ديوان الموظفين العام موسى أبو زيد في كلمته أمام الاتحاد الدولي: "فلسطين التي تتنافس اليوم على أعلى المستويات في العالم حتما ستنال حريتها، وستساهم بنشر السلام والتسامح، وستساهم بازدهار العالم وجعله أفضل للإنسانية.يذكر أن تتويج فلسطين بالمركز الأول جاء بعد أن تقدم 1000 مشروع للمنافسة على الجائزة من دول العالم كافة، وترشح 360 مشروعا منها، موزعة على 18 فئة للتصويت، استطاع 90 مشروعا الوصول إلى النهائيات، وحصدت فلسطين على أعلى نسبة تصويت عن الفئة السابعة بمشروع التوظيف الإلكتروني.