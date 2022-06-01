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شؤون فلسطينية

رام الله: "الاقتصاد" تسجل براءة اختراع للعناية بالفم

رام الله: "الاقتصاد" تسجل براءة اختراع للعناية بالفم
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الأربعاء، تسجيل براءة اختراع للعناية بالفم ومضاد للبكتيريا.

وتعود براءة الاختراع إلى المخترع الإيطالي لورينزو ايميليانو بويوتشي، عبارة عن منتج متخصص للعناية بالفم مثل غسول للفم، أو هلام دواعم الأسنان أو معجون أسنان، يشتمل على الكلورهيكسيدين وحمض نووي ريبوزي منقوص الاكسجين من الصوديوم.

وبين مدير دائرة براءات الاختراع والرسوم الصناعية في الوزارة حسان عنساوي، ان المنتج المخترع يقدم تأثيرًا مضادًا للبكتيريا فعالًا ضد التهاب اللثة والبقعة البكتيرية، والتهاب دواعم الأسنان مع نشاط شفاء ومضاد للالتهابات

كما أن الاختراع يقاوم الإجهاد التأكسدي، للحد من ظهور وتطور تهيج الغشاء المخاطي للفم، و يعزز الاغتذاء الخاص بها.

ويرتفع تسجيل براءات الاختراع المسجلة رسمياً لدى الوزارة إلى 192 براءة اختراع في مجالات متنوعة، منها: الصحة، والزراعة، والبيئة، وتكنولوجيا المعلومات.

واحتفلت المنظمة العالمية للملكية الفكرية في 26 أيار الماضي باليوم العالمي للملكية الفكرية، تحت شعار "الملكية الفكرية والشباب الابتكار من أجل مستقبل أفضل" لتسليط الضوء على الدور الذي تؤدّيه الملكية الفكرية في تشجيع الابتكار والإبداع.

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