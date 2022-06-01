شؤون فلسطينية

اشتية يدين جريمة إعدام وراسنة: الإرهاب المنظم يستمد تكرار جرائمه من غياب العقاب

اشتية يدين جريمة إعدام وراسنة: الإرهاب المنظم يستمد تكرار جرائمه من غياب العقاب
رام الله - دنيا الوطن
أدان رئيس الوزراء محمد اشتية، الجريمة المروعة التي ذهبت ضحيتها الأسيرة المحررة غفران وراسنة، وحمّل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تداعياتها، وطالب المجتمع الدولي بتفعيل القرارات الدولية القاضية بمقاطعة دولة الاحتلال ومعاقبة الجناة.

وقال رئيس الوزراء، إن الإرهاب المنظم الذي يستمد تكرار جرائمه من غياب العقاب الرادع، استهدف اليوم الأسيرة المحررة الشابة غفران هارون وراسنة.

وأضاف: عدم محاكمة الجناة يعني أن جريمة أخرى سيتم ارتكابها، فبينما ترسل المحكمة الجنائية الدولية 40 محققا إلى اوكرانيا، خلال أقل من شهرين لم تبادر لفعل الشيء ذاته في فلسطين منذ عقود.

وتقدم رئيس الوزراء من أسرة الشهيدة وعائلتها، بأحر العزاء وصادق مشاعر المواساة، سائلا المولى عز وجل ان يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته.

أخبار ذات صلة

اللجنة الوطنية العليا لتطبيق قرار 1325 تدين جريمة إعدام الأسيرة المحررة غفران وراسنة

اللجنة الوطنية العليا لتطبيق قرار 1325 تدين جريمة إعدام الأسيرة المحررة غفران وراسنة

&#34;التربية&#34; تبحث ترتيبات مشاركة فلسطين في قمة تحويل التعليم

"التربية" تبحث ترتيبات مشاركة فلسطين في قمة تحويل التعليم

منتدى الإعلاميين بغزة يدين اغتيال الاحتلال للأسيرة المحررة الصحفية غفران حامد

منتدى الإعلاميين بغزة يدين اغتيال الاحتلال للأسيرة المحررة الصحفية غفران حامد

&#34;الشعبيّة&#34;: الإعدامات الميدانيّة لن تكسر إرادة شعبنا في مواجهة الاحتلال

"الشعبيّة": الإعدامات الميدانيّة لن تكسر إرادة شعبنا في مواجهة الاحتلال

&#34;المالية&#34; بغزة تعلن موعد صرف رواتب المتقاعدين عن شهر أيار

"المالية" بغزة تعلن موعد صرف رواتب المتقاعدين عن شهر أيار

غزة: &#34;المحكمة العسكرية&#34; تُمهل متهماً عشرة أيام لتسليم نفسه

غزة: "المحكمة العسكرية" تُمهل متهماً عشرة أيام لتسليم نفسه

&#34;الخارجية&#34; تدين جريمة إعدام الشابة وراسنة

"الخارجية" تدين جريمة إعدام الشابة وراسنة

تعرف على أسعار الخضروات واللحوم في أسواق قطاع غزة اليوم الأربعاء

تعرف على أسعار الخضروات واللحوم في أسواق قطاع غزة اليوم الأربعاء

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

اللجنة الوطنية العليا لتطبيق قرار 1325 تدين جريمة إعدام الأسيرة المحررة غفران وراسنة

اللجنة الوطنية العليا لتطبيق قرار 1325 تدين جريمة إعدام الأسيرة المحررة غفران وراسنة

&#34;التربية&#34; تبحث ترتيبات مشاركة فلسطين في قمة تحويل التعليم

"التربية" تبحث ترتيبات مشاركة فلسطين في قمة تحويل التعليم

منتدى الإعلاميين بغزة يدين اغتيال الاحتلال للأسيرة المحررة الصحفية غفران حامد

منتدى الإعلاميين بغزة يدين اغتيال الاحتلال للأسيرة المحررة الصحفية غفران حامد

&#34;الشعبيّة&#34;: الإعدامات الميدانيّة لن تكسر إرادة شعبنا في مواجهة الاحتلال

"الشعبيّة": الإعدامات الميدانيّة لن تكسر إرادة شعبنا في مواجهة الاحتلال

&#34;الخارجية&#34; تدين جريمة إعدام الشابة وراسنة

"الخارجية" تدين جريمة إعدام الشابة وراسنة

&#34;المرور&#34; بغزة : أربع وفيات و145 إصابة جراء حوادث المرور خلال شهر أيار

"المرور" بغزة : أربع وفيات و145 إصابة جراء حوادث المرور خلال شهر أيار

الجامعة العربية تستكمل إجراءاتها لاعتماد يوم استشهاد أبوعاقلة يوماً عالمياً للتضامن مع الإعلام الفلسطيني

الجامعة العربية تستكمل إجراءاتها لاعتماد يوم استشهاد أبوعاقلة يوماً عالمياً للتضامن مع الإعلام الفلسطيني

تفاصيل الحالة الجوية في فلسطين ليوم السبت

تفاصيل الحالة الجوية في فلسطين ليوم السبت

منوعات

في إطلالة جريئة..نانسي عجرم تطل على جمهورها بفستان شفاف

في إطلالة جريئة..نانسي عجرم تطل على جمهورها بفستان شفاف

هل تزوّجت سماح أنور سراً من سمير صبري؟

هل تزوّجت سماح أنور سراً من سمير صبري؟

جريمة مفجعة..30 رصاصة تقتل مغني الراب الهندي سيدهو

جريمة مفجعة..30 رصاصة تقتل مغني الراب الهندي سيدهو

هل صدر الحكم النهائي في قضية آمبر هيرد وجوني ديب؟

هل صدر الحكم النهائي في قضية آمبر هيرد وجوني ديب؟

أحدث ظهور لأدهم نابلسي..يؤدي مناسك العمرة

أحدث ظهور لأدهم نابلسي..يؤدي مناسك العمرة

هذا ما ستفعله أمبر هيرد بعد صدور الحكم النهائي

هذا ما ستفعله أمبر هيرد بعد صدور الحكم النهائي

فيديو: لاعبة كرة قدم تثير الدهشة بمدى التشابه مع دنيا سمير غانم

فيديو: لاعبة كرة قدم تثير الدهشة بمدى التشابه مع دنيا سمير غانم

لهذا السبب..لما الرهونجي تفتح النار على قناة (إم بي سي)

لهذا السبب..لما الرهونجي تفتح النار على قناة (إم بي سي)

شاهد: ابنة نور الشريف تشعل حفل زفاف دنيا عبد العزيز برقصة سالسا

شاهد: ابنة نور الشريف تشعل حفل زفاف دنيا عبد العزيز برقصة سالسا

زينة مكي تتغزّل بتيم حسن..والأخير يرد

زينة مكي تتغزّل بتيم حسن..والأخير يرد

عربي

رئيس الإمارات يبحث مع نظيره الصيني العلاقات الثنائية

رئيس الإمارات يبحث مع نظيره الصيني العلاقات الثنائية

لافروف يبحث في الرياض ووزير الخارجية السعودي أزمة أوكرانيا

لافروف يبحث في الرياض ووزير الخارجية السعودي أزمة أوكرانيا

الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يلتقي وزير خارجية روسيا

الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يلتقي وزير خارجية روسيا

الإمارات وإسرائيل توقعان أول اتفاقية للتجارة الحرة بينهما

الإمارات وإسرائيل توقعان أول اتفاقية للتجارة الحرة بينهما