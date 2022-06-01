شؤون فلسطينية

"التربية" تبحث ترتيبات مشاركة فلسطين في قمة تحويل التعليم

"التربية" تبحث ترتيبات مشاركة فلسطين في قمة تحويل التعليم
رام الله - دنيا الوطن
التقى وزير التربية والتعليم أ.د. مروان عورتاني مع وفد مشترك من منظمتي (يونسكو) و(يونيسف)؛ لبحث ومتابعة ترتيبات مشاركة فلسطين في قمة تحويل التعليم للعام 2022 والتي سُتعقد بشهر أيلول المقبل في نيويورك؛ حيث سيبقها مؤتمر تحضيري بشهر حزيران في باريس.

جاء ذلك بحضور ممثلة (يونسكو) لدى دولة فلسطين نهى بوازير، ورئيس الحملة العالمية للتعليم رفعت صباح، وممثلة عن (يونيسف)، ووكيل الوزارة، والوكلاء المساعدين.

وخلال اللقاء تم التأكيد على ضرورة تعزيز حالة الجاهزية؛ لتمثيل فلسطين ونظامها التعليمي في هذا الحدث العالمي، وإبراز مجمل التحديات والعقبات التي يواجهها التعليم وقصص النجاح، وربطها بالتعلم مدى الحياة في إطار الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة؛ وغيرها من الجوانب المرتبطة بمسارات هذه القمة التي تركز على المعلمين ومهنة التدريس، وبناء قدراتهم، والتعلم الرقمي، وتمويل التعليم.

أخبار ذات صلة

اشتية يدين جريمة إعدام وراسنة: الإرهاب المنظم يستمد تكرار جرائمه من غياب العقاب

اشتية يدين جريمة إعدام وراسنة: الإرهاب المنظم يستمد تكرار جرائمه من غياب العقاب

اللجنة الوطنية العليا لتطبيق قرار 1325 تدين جريمة إعدام الأسيرة المحررة غفران وراسنة

اللجنة الوطنية العليا لتطبيق قرار 1325 تدين جريمة إعدام الأسيرة المحررة غفران وراسنة

منتدى الإعلاميين بغزة يدين اغتيال الاحتلال للأسيرة المحررة الصحفية غفران حامد

منتدى الإعلاميين بغزة يدين اغتيال الاحتلال للأسيرة المحررة الصحفية غفران حامد

&#34;الشعبيّة&#34;: الإعدامات الميدانيّة لن تكسر إرادة شعبنا في مواجهة الاحتلال

"الشعبيّة": الإعدامات الميدانيّة لن تكسر إرادة شعبنا في مواجهة الاحتلال

&#34;المالية&#34; بغزة تعلن موعد صرف رواتب المتقاعدين عن شهر أيار

"المالية" بغزة تعلن موعد صرف رواتب المتقاعدين عن شهر أيار

غزة: &#34;المحكمة العسكرية&#34; تُمهل متهماً عشرة أيام لتسليم نفسه

غزة: "المحكمة العسكرية" تُمهل متهماً عشرة أيام لتسليم نفسه

&#34;الخارجية&#34; تدين جريمة إعدام الشابة وراسنة

"الخارجية" تدين جريمة إعدام الشابة وراسنة

تعرف على أسعار الخضروات واللحوم في أسواق قطاع غزة اليوم الأربعاء

تعرف على أسعار الخضروات واللحوم في أسواق قطاع غزة اليوم الأربعاء

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

اللجنة الوطنية العليا لتطبيق قرار 1325 تدين جريمة إعدام الأسيرة المحررة غفران وراسنة

اللجنة الوطنية العليا لتطبيق قرار 1325 تدين جريمة إعدام الأسيرة المحررة غفران وراسنة

&#34;التربية&#34; تبحث ترتيبات مشاركة فلسطين في قمة تحويل التعليم

"التربية" تبحث ترتيبات مشاركة فلسطين في قمة تحويل التعليم

منتدى الإعلاميين بغزة يدين اغتيال الاحتلال للأسيرة المحررة الصحفية غفران حامد

منتدى الإعلاميين بغزة يدين اغتيال الاحتلال للأسيرة المحررة الصحفية غفران حامد

&#34;الشعبيّة&#34;: الإعدامات الميدانيّة لن تكسر إرادة شعبنا في مواجهة الاحتلال

"الشعبيّة": الإعدامات الميدانيّة لن تكسر إرادة شعبنا في مواجهة الاحتلال

&#34;الخارجية&#34; تدين جريمة إعدام الشابة وراسنة

"الخارجية" تدين جريمة إعدام الشابة وراسنة

&#34;المرور&#34; بغزة : أربع وفيات و145 إصابة جراء حوادث المرور خلال شهر أيار

"المرور" بغزة : أربع وفيات و145 إصابة جراء حوادث المرور خلال شهر أيار

الجامعة العربية تستكمل إجراءاتها لاعتماد يوم استشهاد أبوعاقلة يوماً عالمياً للتضامن مع الإعلام الفلسطيني

الجامعة العربية تستكمل إجراءاتها لاعتماد يوم استشهاد أبوعاقلة يوماً عالمياً للتضامن مع الإعلام الفلسطيني

تفاصيل الحالة الجوية في فلسطين ليوم السبت

تفاصيل الحالة الجوية في فلسطين ليوم السبت

منوعات

في إطلالة جريئة..نانسي عجرم تطل على جمهورها بفستان شفاف

في إطلالة جريئة..نانسي عجرم تطل على جمهورها بفستان شفاف

هل تزوّجت سماح أنور سراً من سمير صبري؟

هل تزوّجت سماح أنور سراً من سمير صبري؟

جريمة مفجعة..30 رصاصة تقتل مغني الراب الهندي سيدهو

جريمة مفجعة..30 رصاصة تقتل مغني الراب الهندي سيدهو

هل صدر الحكم النهائي في قضية آمبر هيرد وجوني ديب؟

هل صدر الحكم النهائي في قضية آمبر هيرد وجوني ديب؟

أحدث ظهور لأدهم نابلسي..يؤدي مناسك العمرة

أحدث ظهور لأدهم نابلسي..يؤدي مناسك العمرة

هذا ما ستفعله أمبر هيرد بعد صدور الحكم النهائي

هذا ما ستفعله أمبر هيرد بعد صدور الحكم النهائي

فيديو: لاعبة كرة قدم تثير الدهشة بمدى التشابه مع دنيا سمير غانم

فيديو: لاعبة كرة قدم تثير الدهشة بمدى التشابه مع دنيا سمير غانم

لهذا السبب..لما الرهونجي تفتح النار على قناة (إم بي سي)

لهذا السبب..لما الرهونجي تفتح النار على قناة (إم بي سي)

شاهد: ابنة نور الشريف تشعل حفل زفاف دنيا عبد العزيز برقصة سالسا

شاهد: ابنة نور الشريف تشعل حفل زفاف دنيا عبد العزيز برقصة سالسا

زينة مكي تتغزّل بتيم حسن..والأخير يرد

زينة مكي تتغزّل بتيم حسن..والأخير يرد

عربي

رئيس الإمارات يبحث مع نظيره الصيني العلاقات الثنائية

رئيس الإمارات يبحث مع نظيره الصيني العلاقات الثنائية

لافروف يبحث في الرياض ووزير الخارجية السعودي أزمة أوكرانيا

لافروف يبحث في الرياض ووزير الخارجية السعودي أزمة أوكرانيا

الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يلتقي وزير خارجية روسيا

الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يلتقي وزير خارجية روسيا

الإمارات وإسرائيل توقعان أول اتفاقية للتجارة الحرة بينهما

الإمارات وإسرائيل توقعان أول اتفاقية للتجارة الحرة بينهما