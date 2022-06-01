"التربية" تبحث ترتيبات مشاركة فلسطين في قمة تحويل التعليم

جاء ذلك بحضور ممثلة (يونسكو) لدى دولة فلسطين نهى بوازير، ورئيس الحملة العالمية للتعليم رفعت صباح، وممثلة عن (يونيسف)، ووكيل الوزارة، والوكلاء المساعدين.









وخلال اللقاء تم التأكيد على ضرورة تعزيز حالة الجاهزية؛ لتمثيل فلسطين ونظامها التعليمي في هذا الحدث العالمي، وإبراز مجمل التحديات والعقبات التي يواجهها التعليم وقصص النجاح، وربطها بالتعلم مدى الحياة في إطار الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة؛ وغيرها من الجوانب المرتبطة بمسارات هذه القمة التي تركز على المعلمين ومهنة التدريس، وبناء قدراتهم، والتعلم الرقمي، وتمويل التعليم.

رام الله - دنيا الوطنالتقى وزير التربية والتعليم أ.د. مروان عورتاني مع وفد مشترك من منظمتي (يونسكو) و(يونيسف)؛ لبحث ومتابعة ترتيبات مشاركة فلسطين في قمة تحويل التعليم للعام 2022 والتي سُتعقد بشهر أيلول المقبل في نيويورك؛ حيث سيبقها مؤتمر تحضيري بشهر حزيران في باريس.