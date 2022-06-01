منتدى الإعلاميين بغزة يدين اغتيال الاحتلال للأسيرة المحررة الصحفية غفران حامد

رام الله - دنيا الوطنأدان منتدى الإعلاميين بغزة، اليوم الأربعاء، قيام قوات الاحتلال باغتيال الأسيرة المحررة غفران هارون حامد وراسنة إثر إصابتها برصاصة أطلقها عليها جنود الاحتلال قرب العروب شمال الخليل.وقالت المنتدى في بيان صحفي، إن "قوات الاحتلال الإسرائيلي تأبى إلا المضي قدما في جرائمها بحق الصحفيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ضاربة بعرض الحائط كل القوانين الدولية والأعراف والمواثيق الإنسانية المؤكدة على حمايتهم وحرية عملهم في مناطق النزاع، إذ أقدمت صباح اليوم الأربعاء 1 يونيو 2022 على جريمة جديدة باغتيال الزميلة غفران وراسنة قرب العروب شمال الخليل".وتابع البيان، "وذلك بعد أسابيع قليلة من جريمة اغتيال الزميلة شيرين أبو عاقلة، الأمر الذي يحتم سرعة العمل على لجم عدوان الاحتلال الإسرائيلي على الصحفيين الفلسطينيين، فضلاً عن محاسبته على جرائمه المتتابعة بحق حرية الصحافة والصحفيين".وأضاف، أن "المؤسسات الدولية وفي مقدمتها الاتحاد الدولي للصحفيين ومنظمة مراسلون بلا حدود والمنظمات الحقوقية أمام اختبار حقيقي يتطلب منها بذل أقصى جهودها لضمان تمكن الصحفيين الفلسطينيين من أداء واجبهم المهني وعملهم الصحفي بعيداً عن كل أشكال الإرهاب والترهيب الإسرائيلي، إلى جانب السعي الجاد والحثيث من أجل مثول قادة الاحتلال وجنوده أمام المحاكم الدولية لدفع ثمن سجلهم الحافل بالانتهاكات والجرائم بحق الصحفيين ووسائل الإعلام في الأراضي الفلسطينية".وأردف ، "وإذ ينعى منتدى الإعلاميين الفلسطينيين لشعبنا الفلسطيني وللأسرة الإعلامية الفلسطينية الزميلة غفران وراسنة التي تنضم لقافلة ضحايا الاحتلال الغاشم وشهداء الحركة الإعلامية الفلسطينية الذين تجاوز عددهم الــ (50) شهيداً منذ العام 2000، ليؤكد أن جرائم الاحتلال وانتهاكاته أوهى من أن تنال من عزيمة وإرادة فرسان الإعلام الفلسطيني الذين عاهدوا شعبهم وأمتهم على بذل أقصى جهودهم لخدمة قضية الأمة وأحرار العالم وفضح الوجه القبيح للاحتلال الإسرائيلي المتجرد من أي قيم إنسانية".