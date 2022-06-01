شؤون فلسطينية

"الشعبيّة": الإعدامات الميدانيّة لن تكسر إرادة شعبنا في مواجهة الاحتلال

"الشعبيّة": الإعدامات الميدانيّة لن تكسر إرادة شعبنا في مواجهة الاحتلال
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
نعت الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين، اليوم الأربعاء، الأسيرة المحررة غفران هارون حامد وراسنة، والتي استشهدت إثر إصابتها برصاصةٍ غادرة أطلقها عليها جنود الاحتلال قرب العروب شمال الخليل بالضفة المحتلة.

وشددت على أنّ هذه الجريمة وكل جرائم الاحتلال ستزيد إصرارنا على مواصلة طريق المقاومة مهما علت وتعاظمت التضحيات.

وأكَّدت "الشعبيّة"، في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، على أنّ سياسة الإعدامات الميدانيّة لن تكسر إرادة شعبنا المنتفض في وجه الاحتلال واعتداءاته، حيث يواصل هذا الاحتلال ارتكاب أبشع الجرائم بحق شعبنا، لافتةً إلى أنّ تعاظم الحراك الجماهيري الميداني في ساحات وميادين الوطن وتوسّع نقاط الاشتباك المفتوح مع الاحتلال في مواقع التماس، والتصدي البطولي لجرائم المستوطنين في القدس يؤكّد على أنّ شعبنا مُصمم على التصدي لهذه الجرائم، وإفشال كل مخططاته الخبيثة وفي المقدمة منها تهويد مدينة القدس، وتنفيذ مخطط التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى.

وأشارت "الجبهة" إلى أنّ الإعدامات الميدانيّة بحق شبابنا ونساءنا وأطفالنا جريمة مكتملة الأركان تتخطى كل الخطوط الحمراء تستوجب الرد الشعبي والوطني عليها بكل الأشكال، وهي محاولات يائسة يسعى الاحتلال من خلالها إلى إيقاف مقاومة شعبنا وحراكه الجماهيري المتصاعد، والذي يثبت بأنّ شعبنا موحّد وقادر على مواجهة كافة الصِعاب ويتصدّى ببسالة لكل قطعان المستوطنين وجنود الاحتلال في أزقة ومخيمات ومدن الضفة والقدس.

كما أكَّدت الجبهة على أنّ مواجهة جرائم الاحتلال العنصري وايقاع الخسائر بجنوده ومستوطنيه، يستوجب مواصلة الجهود لإنجاز الوحدة الوطنيّة على أساس برنامج وطني مقاوم، وبما يُساهم في تعزيز صمود شعبنا، والسعي إلى إعادة الصراع إلى أصوله باعتباره صراعًا وجوديًا يتطلّب المقاومة الشاملة والمفتوحة ضده.

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