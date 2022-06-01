غزة: "المحكمة العسكرية" تُمهل متهماً عشرة أيام لتسليم نفسه

رام الله - دنيا الوطنأمهلت المحكمة العسكرية الدائمة- التابعة لهيئة القضاء العسكري، بغزة، المتهم محمود أديب محمد شاهين، هوية رقم (801837451)، سكان غزة-الشيخ رضوان، عشرة أيام من تاريخ يوم الإثنين الموافق 30/05/2022م، لتسليم نفسه للقضاء العسكري.وشددت المحكمة، في تصريح نشر عبر موقع وزارة الداخلية، أنه في حال عدم تسليم نفسه للعدالة، يعتبر فاراً من وجه العدالة وسيتم محاكمته غيابياً.وأضافت: أنه على كل من يعلم بمحل وجوده أن يخبر عنه، معتبرةً من لا يبلغ عنه متستراً على مجرم فارّ من وجه العدالة.