دولي

"سيغير من قواعد اللعبة".. نفتالي بينت يطالب بالإسراع باستكمال نظام الليزر لاعتراض الصواريخ

"سيغير من قواعد اللعبة".. نفتالي بينت يطالب بالإسراع باستكمال نظام الليزر لاعتراض الصواريخ
نفتالي بينت أثناء زيارته لمصنع رافائيل
رام الله - دنيا الوطن
زار رئيس حكومة الاحتلال، نفتالي بينيت، مصنع (رافائيل)، داعياً للإسراع في استكمال تطوير نظام "الليزر" لاعتراض الصواريخ.

وقال بينت في تصريحات له، بأن هذا النظام "سيغير قواعد اللعبة"، و"ستكون تكلفة اعتراض صاروخ بالليزر فقط 2 دولار".

وأضاف: "نعم، دولاران من استهلاك الكهرباء لكل اعتراض"، وتابع: "سوف يستثمرون 20 ألف دولار في صاروخ وسنقوم باعتراضه مجانًا".

يشار إلى أن جيش الاحتلال يعتمد منظومة "القبة الحديدية" لاعتراض الصواريخ، سواءً التي تطلقها فصائل المقاومة الفلسطينية، من قطاع غزة، أو (حزب الله) من لبنان.

وتكلف هذه المنظومة جيش الاحتلال مبالغ طائلة، تصل ملايين الشواكل، فيما لم تحقق نجاحاً كبيراً.

وتعتمد فصائل المقاومة في غزة تكتيكاً تستطيع من خلاله استهداف المدن والبلدات الإسرائيلية بمئات الصواريخ، في الوقت لا تنجح فيه هذه المنظومة في اعتراض جميع الصواريخ.

أخبار ذات صلة

طائرات الاحتلال تنفذ تدريباً جوياً لمحاكاة ضربات جوية بعيدة المدى في منطقة البحر المتوسط

طائرات الاحتلال تنفذ تدريباً جوياً لمحاكاة ضربات جوية بعيدة المدى في منطقة البحر المتوسط

بايدن يبحث مع رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي التضخم القياسي

بايدن يبحث مع رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي التضخم القياسي

بكين تنشر أرقاما مثيرة حول &#34;تصرفات&#34; الولايات المتحدة الأمريكية وتدعو لتحرك تجاهها

بكين تنشر أرقاما مثيرة حول "تصرفات" الولايات المتحدة الأمريكية وتدعو لتحرك تجاهها

واشنطن: لن نزود أوكرانيا إلا بأسلحة دفاعية لمحاربة روسيا

واشنطن: لن نزود أوكرانيا إلا بأسلحة دفاعية لمحاربة روسيا

قوات لوغانسك: القوات الأوكرانية فجرت حاوية مواد كيميائية في سيفيرودونيتسك

قوات لوغانسك: القوات الأوكرانية فجرت حاوية مواد كيميائية في سيفيرودونيتسك

إصابة 3 أشخاص في إطلاق نار بحرم جامعي بولاية نيو أورليانز الأمريكية

إصابة 3 أشخاص في إطلاق نار بحرم جامعي بولاية نيو أورليانز الأمريكية

الصحة العالمية: جدري القردة لا يتطلب اجراءات ضخمة كما فعل العالم مع (كورونا)

الصحة العالمية: جدري القردة لا يتطلب اجراءات ضخمة كما فعل العالم مع (كورونا)

غانتس: سنوجه ضربة قاسية لكل من يحاول تهديد إسرائيل

غانتس: سنوجه ضربة قاسية لكل من يحاول تهديد إسرائيل

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

اللجنة الوطنية العليا لتطبيق قرار 1325 تدين جريمة إعدام الأسيرة المحررة غفران وراسنة

اللجنة الوطنية العليا لتطبيق قرار 1325 تدين جريمة إعدام الأسيرة المحررة غفران وراسنة

&#34;التربية&#34; تبحث ترتيبات مشاركة فلسطين في قمة تحويل التعليم

"التربية" تبحث ترتيبات مشاركة فلسطين في قمة تحويل التعليم

منتدى الإعلاميين بغزة يدين اغتيال الاحتلال للأسيرة المحررة الصحفية غفران حامد

منتدى الإعلاميين بغزة يدين اغتيال الاحتلال للأسيرة المحررة الصحفية غفران حامد

&#34;الشعبيّة&#34;: الإعدامات الميدانيّة لن تكسر إرادة شعبنا في مواجهة الاحتلال

"الشعبيّة": الإعدامات الميدانيّة لن تكسر إرادة شعبنا في مواجهة الاحتلال

&#34;الخارجية&#34; تدين جريمة إعدام الشابة وراسنة

"الخارجية" تدين جريمة إعدام الشابة وراسنة

&#34;المرور&#34; بغزة : أربع وفيات و145 إصابة جراء حوادث المرور خلال شهر أيار

"المرور" بغزة : أربع وفيات و145 إصابة جراء حوادث المرور خلال شهر أيار

الجامعة العربية تستكمل إجراءاتها لاعتماد يوم استشهاد أبوعاقلة يوماً عالمياً للتضامن مع الإعلام الفلسطيني

الجامعة العربية تستكمل إجراءاتها لاعتماد يوم استشهاد أبوعاقلة يوماً عالمياً للتضامن مع الإعلام الفلسطيني

تفاصيل الحالة الجوية في فلسطين ليوم السبت

تفاصيل الحالة الجوية في فلسطين ليوم السبت

منوعات

هل تزوّجت سماح أنور سراً من سمير صبري؟

هل تزوّجت سماح أنور سراً من سمير صبري؟

جريمة مفجعة..30 رصاصة تقتل مغني الراب الهندي سيدهو

جريمة مفجعة..30 رصاصة تقتل مغني الراب الهندي سيدهو

هل صدر الحكم النهائي في قضية آمبر هيرد وجوني ديب؟

هل صدر الحكم النهائي في قضية آمبر هيرد وجوني ديب؟

أحدث ظهور لأدهم نابلسي..يؤدي مناسك العمرة

أحدث ظهور لأدهم نابلسي..يؤدي مناسك العمرة

هذا ما ستفعله أمبر هيرد بعد صدور الحكم النهائي

هذا ما ستفعله أمبر هيرد بعد صدور الحكم النهائي

فيديو: لاعبة كرة قدم تثير الدهشة بمدى التشابه مع دنيا سمير غانم

فيديو: لاعبة كرة قدم تثير الدهشة بمدى التشابه مع دنيا سمير غانم

لهذا السبب..لما الرهونجي تفتح النار على قناة (إم بي سي)

لهذا السبب..لما الرهونجي تفتح النار على قناة (إم بي سي)

شاهد: ابنة نور الشريف تشعل حفل زفاف دنيا عبد العزيز برقصة سالسا

شاهد: ابنة نور الشريف تشعل حفل زفاف دنيا عبد العزيز برقصة سالسا

زينة مكي تتغزّل بتيم حسن..والأخير يرد

زينة مكي تتغزّل بتيم حسن..والأخير يرد

فيديو: نجمة (آراب أيدول) فرح يوسف في إطلالة جريئة مع زوجها

فيديو: نجمة (آراب أيدول) فرح يوسف في إطلالة جريئة مع زوجها

عربي

رئيس الإمارات يبحث مع نظيره الصيني العلاقات الثنائية

رئيس الإمارات يبحث مع نظيره الصيني العلاقات الثنائية

لافروف يبحث في الرياض ووزير الخارجية السعودي أزمة أوكرانيا

لافروف يبحث في الرياض ووزير الخارجية السعودي أزمة أوكرانيا

الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يلتقي وزير خارجية روسيا

الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يلتقي وزير خارجية روسيا

الإمارات وإسرائيل توقعان أول اتفاقية للتجارة الحرة بينهما

الإمارات وإسرائيل توقعان أول اتفاقية للتجارة الحرة بينهما