"سيغير من قواعد اللعبة".. نفتالي بينت يطالب بالإسراع باستكمال نظام الليزر لاعتراض الصواريخ





وتكلف هذه المنظومة جيش الاحتلال مبالغ طائلة، تصل ملايين الشواكل، فيما لم تحقق نجاحاً كبيراً.





وتعتمد فصائل المقاومة في غزة تكتيكاً تستطيع من خلاله استهداف المدن والبلدات الإسرائيلية بمئات الصواريخ، في الوقت لا تنجح فيه هذه المنظومة في اعتراض جميع الصواريخ.

رام الله - دنيا الوطنزار رئيس حكومة الاحتلال، نفتالي بينيت، مصنع (رافائيل)، داعياً للإسراع في استكمال تطوير نظام "الليزر" لاعتراض الصواريخ.وقال بينت في تصريحات له، بأن هذا النظام "سيغير قواعد اللعبة"، و"ستكون تكلفة اعتراض صاروخ بالليزر فقط 2 دولار".وأضاف: "نعم، دولاران من استهلاك الكهرباء لكل اعتراض"، وتابع: "سوف يستثمرون 20 ألف دولار في صاروخ وسنقوم باعتراضه مجانًا".يشار إلى أن جيش الاحتلال يعتمد منظومة "القبة الحديدية" لاعتراض الصواريخ، سواءً التي تطلقها فصائل المقاومة الفلسطينية، من قطاع غزة، أو (حزب الله) من لبنان.