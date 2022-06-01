طائرات الاحتلال تنفذ تدريباً جوياً لمحاكاة ضربات جوية بعيدة المدى في منطقة البحر المتوسط











رام الله - دنيا الوطنقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن "عشرات الطائرات الإسرائيلية نفذت أمس تدريبًا جويًا لمحاكاة ضربات جوية بعيدة المدى في منطقة البحر الأبيض المتوسط، في إطار مناورات عربات النار وكجزء من رفع الجاهزية لسيناريوهات حربية متعددة الجبهات سواء كانت بعيدة أو قريبة".وبحسب ما أفادت إذاعة جيش الاحتلال، فإن "المناورة التي نفذها الليلة كانت تحاكي شن غارات جوية على إيران، وشارك فيها حوالي 100 طائرة إسرائيلية من عدة قواعد جوية".