دولي

بايدن يبحث مع رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي التضخم القياسي

بايدن يبحث مع رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي التضخم القياسي
رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول
رام الله - دنيا الوطن
بحث الرئيس الأمريكي جو بايدن، مع رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في البيت الأبيض، التضخم القياسي في البلاد.

وجدد بايدن التأكيد أن أولويته القصوى هي "معالجة التضخم"، قائلاً إن ذلك "يبدأ باحترام بنك الاحتياطي الفيدرالي، واستقلالية البنك المركزي"، بحسب "سي إن إن" الأمريكية الثلاثاء.

وبحسب وكالة (الأناضول) فقد ارتفع تضخم المستهلك الأمريكي إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من 40 عاما مع زيادة سنوية 8.5 بالمئة في مارس/ آذار، و8.3 بالمئة في أبريل، بحسب المصدر نفسه.

ووعد بايدن بعدم التدخل في عمل بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض التضخم، قائلا: "لاحظ الرئيس باول وأعضاء آخرون في الاحتياطي الفيدرالي في هذه اللحظة أنهم يركزون بشدة على معالجة التضخم، مثلي".

وأضاف أن "السياسة النقدية للبنك المركزي ستعالج الأزمة للشعب الأمريكي".

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