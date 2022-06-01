كيف تتعامل شرطة بلدية غزة مع انتشار "الدّواب" على شواطئ البحر؟

وقال نصر، إنّه "يتم رفض هذه الظاهرة من الدواب، رفضاً تام ونقوم بمحاربتها ويتم ملاحقتها ، وأحياناً كثير، نقوم بمجهود كبير معهم ويوجد بعض الاستثناءات الواردة لدى المواطنين وبعضهم يستسهل دفع مخالفة" .



و تابع، " يتم اتخاذ بعض الإجراءات على عدة مستويات بالتدريج فيكون في المرة الأولى منعهم، ومن ثم يتم مصادرة العربات والحيوانات، وفي المستوى الثالث اذا كان لديهم عهود بعدم تكرار الفعل يتم تحويل ملفاتهم لنيابة ".



ونوّه مدير شرطة بلديات غزة، إلى أنً " هذا الفعل ليس منتشرًا بكل المناطق بصورة مستمرة، إنما هذا الفعل موجودة وبشكل محدود جداً ولا يمكننا اعتبارها ظاهرة لأن فاعليها أعداد قليلة جداً ويتم ملاحقتهم".



ودعا نصر المواطنين إلى "الالتزام وتحمل المسؤولية الوطنية والدينية، وأن يكون شعارهم المصلحة العامة تقدم على المصلحة الخاصة".





خاص دنيا الوطن - هنادي أبو جبةمع بدء فصل الصيف، شهدت عدة شواطئ من محافظات قطاع غزة، قيام بعض المواطنين بإدخال الدواب والحيوانات إلى مياه البحر، والتي نشرت حالات الخوف والهلع لدى الأطفال والعائلات، بالإضافة إلى تلويث مياه الشاطئ، مما دفع بعض المواطنين لإرسال شكاوي إلى شرطة البلديات .بدوره، تحدث العقيد محمد نصر، مدير شرطة البلديات بغزة ، لـ"دنيا الوطن" عن الإجراءات التي تتخذها البلدية للحد من هذا الفعل على الشواطئ مع قدوم فصل الصيف.