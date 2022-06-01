حماس تعقّب على استشهاد الأسيرة المحررة غفران رواسنة





وقال القيادي في حركة حماس، إسماعيل رضوان، إن "الاحتلال الصهيوني يرتكب جريمة جديدة باغتيال الأسيرة المحررة الشهيدة غفران وراسنة من مخيم العروب في الخليل".



وأكد على أن "دماء الشهيدة الأسيرة المحررة غفران وراسنة لن تذهب هدراً وستكون وقوداً لشعبنا لمواصلة مسيرة المقاومة ولعنة على الاحتلال المجرم الذي يرتكب جرائم حرب والرد على هذه الجريمة يكون بتصعيد المواجهة والاشتباك مع الاحتلال الصهيوني من ثوار الضفة الغربية".



وأفادت وزارة الصحة الفلسطينة، استشهاد الشابة غفران هارون حامد وراسنة إثر إصابتها برصاصة أطلقها عليها جنود الاحتلال اخترقت صدرها من الجهة اليسرى (تحت الإبط)، وخرجت من الجهة اليمنى.











رام الله - دنيا الوطنعقّبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، على استشهاد الأسيرة المحررة غفران رواسنة، إثر إطلاق جيش الاحتلال الإسرائيلي النار صوبها بزعم تنفيذ عملية طعن صباح اليوم.