الجامعة العربية تستكمل إجراءاتها لاعتماد يوم استشهاد أبوعاقلة يوماً عالمياً للتضامن مع الإعلام الفلسطيني







رام الله - دنيا الوطنأعلنت جامعة الدول العربية أنها استكملت كافة الإجراءات والاتصالات من أجل اعتماد طلب دولة فلسطين الذي قدمته وزارة الإعلام باعتماد 11 من أيار/مايو من كل عام "يوماً للتضامن العالمي مع الإعلام الفلسطيني".وأوضحت وزارة الإعلام، في بيان، أن اعلان الجامعة العربية جاء في رسالة جوابية لوزير الإعلام نبيل أبو ردينة، ردا على طلب وزارة الإعلام بهذا الخصوص، والتي أكد فيها الأمين العام المساعد السفير أحمد الخطابي أن الجامعة العربية عممت طلب دولة فلسطين على كافة بعثاتها ومندوبياتها الدائمة وكل ذي صلة تمهيداً لاعتماده خلال الدورة المقبلة لمجلس وزراء الإعلام العرب.وكانت وزارة الإعلام قد قدمت طلباً الى جامعة الدول العربية باعتماد هذا التاريخ الذي يصادف يوم استشهاد الزميلة شيرين أبو عاقلة، لتحويله الى "يوم للتضامن العالمي مع الإعلام الفلسطيني"، بحيث تسلط فيه الأضواء على القضية الفلسطينية وعلى المشهد الإعلامي في فلسطين في ظل استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي المتكرر للطواقم الصحفية.