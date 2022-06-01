واشنطن: لن نزود أوكرانيا إلا بأسلحة دفاعية لمحاربة روسيا

نحن لا نقدم أي أسلحة تسمح للأوكرانيين بمهاجمة روسيا من داخل أوكرانيا".





وأضافت غرينفيلد، في مؤتمر صحفي، " إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن كانت واضحة منذ اليوم الأول بأنها لن تزود أوكرانيا إلا بأسلحة دفاعية لمحاربة روسيا".



وبحسب ما نقلت وكالة (الناضول) فقد تابعت المسؤولة الأمريكية قائلة إن "الرئيس بايدن كان واضحًا جدًا بشأن ذلك، أننا لن نكون طرفًا في الحرب، إلا أننا سندعم جهود أوكرانيا للدفاع عن سيادتها وسلامة أراضيها".



وفي 24 فبراير/ شباط الماضي، أطلقت روسيا هجوما على أوكرانيا تبعه رفض دولي وعقوبات على موسكو التي تشترط تخلي كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية، وهو ما تعدّه الأخيرة تدخلا في سيادتها.



رام الله - دنيا الوطنقالت السفيرة الأمريكية في الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد، الثلاثاء، إن "