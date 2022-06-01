تفاصيل الحالة الجوية في فلسطين ليوم السبت

خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة .

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي المدينـة اليـوم ع- ص غـداً ع- ص بعد غـد ع- ص المدينـة اليـوم ع – ص غـداً ع – ص بعد غـد ع- ص القدس 28-19 27-20 29-19 بيت لحم 28-19 27-20 29-19 رام الله والبيرة 27-18 26-19 28-18 طولكرم 29-19 28-19 29-19 نابلس 30-19 28-20 30-19 قلقيلية 29-19 28-19 29-19 جنين 32-20 31-21 32-21 سلفيت 28-19 27-20 29-19 طوباس 33-21 32-22 33-22 روابي 30-19 28-20 30-19 الخليل 27-18 26-19 27-18 غزه 27-20 26-20 27-20 أريحا 37-24 36-25 37-24 خانيونس 27-20 26-20 27-20 الأغوار الشمالية 35-22 34-23 35-22 رفح 28-19 27-19 28-19





رام الله - دنيا الوطنيكون الجو حارا وجافا نهارادافئا ليلا فوق معظم المناطق ، ويطرأ انخفاض اخر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .هذه الليلة : يكون الجو لطيفا في معظم المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.الخميس 2022/06/02: يكون الجو حارا نسبيا الى حار نهارا ، ويطرأ انخفاض اخر على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .الجمعة 2022/06/03: يكون الجو حارا وجافا نهارا دافئا ليلا فوق معظم المناطق ، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .السبت 2022/06/04: يكون الجو حارا وجافا نهارا دافئا ليلا فوق معظم المناطق ، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية ، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية الأخوة المواطنين من:التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة أثناء ساعات الذروة ما بين الساعة الحادية عشره والساعة الرابعة عصراً.