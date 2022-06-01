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شؤون فلسطينية

تفاصيل الحالة الجوية في فلسطين ليوم السبت

تفاصيل الحالة الجوية في فلسطين ليوم السبت
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
يكون الجو حارا وجافا نهارادافئا ليلا فوق معظم المناطق ، ويطرأ انخفاض اخر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح غربية الى  شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

هذه الليلة : يكون الجو لطيفا في معظم المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

الخميس 2022/06/02: يكون الجو حارا نسبيا الى حار نهارا ، ويطرأ انخفاض اخر على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

 الجمعة 2022/06/03: يكون الجو حارا وجافا نهارا دافئا ليلا فوق معظم المناطق  ، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين  ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

 السبت 2022/06/04: يكون الجو حارا وجافا نهارا دافئا ليلا فوق معظم المناطق  ، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية ، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

 هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية  الأخوة المواطنين من:
التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة أثناء ساعات الذروة ما بين الساعة الحادية عشره والساعة الرابعة عصراً.

 خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة .

              درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي

 

المدينـة

اليـوم

ع- ص

غـداً

ع- ص

بعد غـد

ع- ص

 

المدينـة

اليـوم

ع – ص 

غـداً

ع – ص

بعد غـد

ع- ص

      القدس

28-19

27-20

29-19

بيت لحم

28-19

27-20

29-19

رام الله والبيرة

27-18

26-19

28-18

طولكرم

29-19

28-19

29-19

نابلس

30-19

28-20

30-19

قلقيلية

29-19

28-19

29-19

جنين

32-20

31-21

32-21

سلفيت

28-19

27-20

29-19

طوباس

33-21

32-22

33-22

روابي

30-19

28-20

30-19

الخليل

27-18

26-19

27-18

غزه

27-20

26-20

27-20

أريحا

37-24

36-25

37-24

خانيونس

27-20

26-20

27-20

الأغوار الشمالية

35-22

34-23

35-22

رفح

28-19

27-19

28-19


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