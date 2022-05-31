دولي

قوات لوغانسك: القوات الأوكرانية فجرت حاوية مواد كيميائية في سيفيرودونيتسك

قوات لوغانسك: القوات الأوكرانية فجرت حاوية مواد كيميائية في سيفيرودونيتسك
رام الله - دنيا الوطن
اتهمت قوات جمهورية لوغانسك الشعبية القوات الأوكرانية بتفجير حاوية مواد كيميائية في مدينة سيفيرودونيتسك في منطقة دونباس "لعرقلة تقدم" قوات لوغانسك.

وأعلنت "المليشيا الشعبية" لجمهورية لوغانسك على حسابها على "تلغرام"، يوم الثلاثاء إن "وحدات القوات الأوكرانية المنسحبة من المنطقة الصناعية في سيفيرودونيتسك حاولت تسميم المنطقة بالمواد الكيميائية، وفجرت حاوية في مصنع "آزوت"، يعتقد أنها تحتوي على حمض النيتريك، لغرض وضع عقبات أمام التقدم الناجح لقواتنا"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وأضافت أن القوات الأوكرانية "احتسبت توقيت التفجير لتوجه الرياح السُحب السامة باتجاه بلدتي روبيجنويه وكريمينايا المحررتين من قبل قوات جمهوريتي دونباس بدعم من القوات المسلحة الروسية".

أخبار ذات صلة

إصابة 3 أشخاص في إطلاق نار بحرم جامعي بولاية نيو أورليانز الأمريكية

إصابة 3 أشخاص في إطلاق نار بحرم جامعي بولاية نيو أورليانز الأمريكية

الصحة العالمية: جدري القردة لا يتطلب اجراءات ضخمة كما فعل العالم مع (كورونا)

الصحة العالمية: جدري القردة لا يتطلب اجراءات ضخمة كما فعل العالم مع (كورونا)

غانتس: سنوجه ضربة قاسية لكل من يحاول تهديد إسرائيل

غانتس: سنوجه ضربة قاسية لكل من يحاول تهديد إسرائيل

بينت: إيران سرقت وثائق لوكالة الطاقة الذرية

بينت: إيران سرقت وثائق لوكالة الطاقة الذرية

واشنطن تستعد لتزويد كييف بنظام &#34;هايمرز&#34; الصاروخي

واشنطن تستعد لتزويد كييف بنظام "هايمرز" الصاروخي

للمرة الثانية.. صفارات الانذار تدوي بتل أبيب عن طريق الخطأ

للمرة الثانية.. صفارات الانذار تدوي بتل أبيب عن طريق الخطأ

أمريكا تحذر من التصعيد في أوكرانيا والأيام المقبلة قد تكون حاسمة

أمريكا تحذر من التصعيد في أوكرانيا والأيام المقبلة قد تكون حاسمة

الخارجية الروسية: سنضمن عبور السفن الأوكرانية المحملة بالغذاء وفق شروط

الخارجية الروسية: سنضمن عبور السفن الأوكرانية المحملة بالغذاء وفق شروط

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

شاهر سعد يلقي كلمة فلسطين أمام مؤتمر اتحاد عمال النرويج

شاهر سعد يلقي كلمة فلسطين أمام مؤتمر اتحاد عمال النرويج

مراقبون: هدم منازل منفذي العمليات فشلت في ردع المقاومة

مراقبون: هدم منازل منفذي العمليات فشلت في ردع المقاومة

إصابة ستة جنود ومستوطنين واستهداف مركبات إسرائيلية في الضفة

إصابة ستة جنود ومستوطنين واستهداف مركبات إسرائيلية في الضفة

دعوات للحشد والمشاركة في صلاة الجمعة المقبلة بالأقصى

دعوات للحشد والمشاركة في صلاة الجمعة المقبلة بالأقصى

الاحتلال يحتجز جراراً زراعياً ومركبة بالأغوار الشمالية

الاحتلال يحتجز جراراً زراعياً ومركبة بالأغوار الشمالية

قلقيلية: أهالي عزبة الطبيب يتصدون لمستوطنين حاولوا إزالة علم فلسطين

قلقيلية: أهالي عزبة الطبيب يتصدون لمستوطنين حاولوا إزالة علم فلسطين

المالية: توفير أكثر من 400 فرصة عمل ضمن برنامج الصندوق الاستثماري للتمويل المشترك

المالية: توفير أكثر من 400 فرصة عمل ضمن برنامج الصندوق الاستثماري للتمويل المشترك

بحرية الاحتلال تعتقل 8 صيادين اثناء عملهم في بحر رفح جنوبي القطاع

بحرية الاحتلال تعتقل 8 صيادين اثناء عملهم في بحر رفح جنوبي القطاع

منوعات

أحدث ظهور لأدهم نابلسي..يؤدي مناسك العمرة

أحدث ظهور لأدهم نابلسي..يؤدي مناسك العمرة

هذا ما ستفعله أمبر هيرد بعد صدور الحكم النهائي

هذا ما ستفعله أمبر هيرد بعد صدور الحكم النهائي

فيديو: لاعبة كرة قدم تثير الدهشة بمدى التشابه مع دنيا سمير غانم

فيديو: لاعبة كرة قدم تثير الدهشة بمدى التشابه مع دنيا سمير غانم

لهذا السبب..لما الرهونجي تفتح النار على قناة (إم بي سي)

لهذا السبب..لما الرهونجي تفتح النار على قناة (إم بي سي)

شاهد: ابنة نور الشريف تشعل حفل زفاف دنيا عبد العزيز برقصة سالسا

شاهد: ابنة نور الشريف تشعل حفل زفاف دنيا عبد العزيز برقصة سالسا

زينة مكي تتغزّل بتيم حسن..والأخير يرد

زينة مكي تتغزّل بتيم حسن..والأخير يرد

فيديو: نجمة (آراب أيدول) فرح يوسف في إطلالة جريئة مع زوجها

فيديو: نجمة (آراب أيدول) فرح يوسف في إطلالة جريئة مع زوجها

مفاجأة من العيار الثقيل..سمير صبري له ابن ثانٍ من فنانة معروفة

مفاجأة من العيار الثقيل..سمير صبري له ابن ثانٍ من فنانة معروفة

شاهد: بطلة عروس بيروت تتألق على السجادة الحمراء في مهرجان كان

شاهد: بطلة عروس بيروت تتألق على السجادة الحمراء في مهرجان كان

نادين نجيم في إطلالة عفوية أثناء مشاركتها في تعميد توأم صديقتها

نادين نجيم في إطلالة عفوية أثناء مشاركتها في تعميد توأم صديقتها

عربي

الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يلتقي وزير خارجية روسيا

الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يلتقي وزير خارجية روسيا

الإمارات وإسرائيل توقعان أول اتفاقية للتجارة الحرة بينهما

الإمارات وإسرائيل توقعان أول اتفاقية للتجارة الحرة بينهما

هجوم حوثي بطائرتين مسيرتين في مأرب رغم الهدنة

هجوم حوثي بطائرتين مسيرتين في مأرب رغم الهدنة

بري رئيساً لمجلس النواب اللبناني للمرة السابعة

بري رئيساً لمجلس النواب اللبناني للمرة السابعة