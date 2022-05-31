قوات لوغانسك: القوات الأوكرانية فجرت حاوية مواد كيميائية في سيفيرودونيتسك

رام الله - دنيا الوطناتهمت قوات جمهورية لوغانسك الشعبية القوات الأوكرانية بتفجير حاوية مواد كيميائية في مدينة سيفيرودونيتسك في منطقة دونباس "لعرقلة تقدم" قوات لوغانسك.وأعلنت "المليشيا الشعبية" لجمهورية لوغانسك على حسابها على "تلغرام"، يوم الثلاثاء إن "وحدات القوات الأوكرانية المنسحبة من المنطقة الصناعية في سيفيرودونيتسك حاولت تسميم المنطقة بالمواد الكيميائية، وفجرت حاوية في مصنع "آزوت"، يعتقد أنها تحتوي على حمض النيتريك، لغرض وضع عقبات أمام التقدم الناجح لقواتنا"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).وأضافت أن القوات الأوكرانية "احتسبت توقيت التفجير لتوجه الرياح السُحب السامة باتجاه بلدتي روبيجنويه وكريمينايا المحررتين من قبل قوات جمهوريتي دونباس بدعم من القوات المسلحة الروسية".