شاهر سعد يلقي كلمة فلسطين أمام مؤتمر اتحاد عمال النرويج

ألقى شاهر سعد، أمين عام اتحاد نقابات عمال فلسطين، كلمة فلسطين أمام مؤتمر اتحاد عمال النرويج (LO)، الذي استقبل بمزيد من الترحيب والحفاوة من قبل المشاركين في المؤتمر، وتم ذلك بحضور ومشاركة سفيرة دولة فلسطين لدى مملكة النرويج "أنطوانيت سيدين".





حيث نقل للمشاركين في المؤتمر تحيات الطبقة الفلسطينية العاملة، مشيداً في المستهل بالدعم الكبير الذي يحظى به عمال وعاملات فلسطين من اتحاد عمال النرويج تاريخياً، بقيادة المرحوم "هانس كرستيان"، ومساهمات (LO) الجبارة في دعم الكفاح الوطني الفلسطيني العادل، سيما مبادرته المهمة (أن لا تشتري من الاحتلال).





وأضاف مخاطبا مستمعيه: "لا تزال فلسطين تنزف يومياً بسبب استمرار الاحتلال الإسرائيلي، وحرمان شعبنا من التمتع بحقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة كباقي شعوب الأرض".





وتابع سعد: "كما يعاني عمالنا ويلات التفتيش اليومي والمذل على الحواجز العسكرية الإسرائيلية المقامة داخل الأراضي العربية الفلسطينية المحتلة عام 1967م؛ وعمليات القمع الوحشية للمصلين المسلمين والمسيحيين في مدينة القدس".





وأردف: "قد شاهدتم كما شاهد العالم أجمع، كيف قتل جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي الصحفية الفلسطينية "شرين أبو عاقلة" التي كانت مرتدية للزي المتعارف عليه للصحفيين ومزودة بكل علامات وإشارات الصحافة الدولية، بما في ذلك السترة والخوذة، الأمر الذي لم يشكل مساساً بصحفية أو بمواطن فلسطيني فحسب، بل شكل اعتداءاً على حرية الصحافة وحرية الرأي حول العالم".





وقال سعد: "في تقديرنا أن هذا الوضع المتسم بالتصعيد المستمر، هو نتيجة لغياب أفق سياسي لعملية السلام، ونتيجة لتراخي الدول الكبرى في رعاية تلك العملية والاهتمام بها ودفعها للأمام، لهذا فإنني أدعو مؤتمركم الموقر لممارسة ما يمكنه من تأثير وضغط، لوضع حد للاضطراب المستمر في فلسطين، ودفع حل الدولتين إلى الأمام، وتمكين شعبنا من حقوقه التي أقرتها له الشرعية الدولية منذ عام 1967م إلى الآن".





وأكمل: "فالعالم اليوم، الذي يتناسى عن عمد معاناة الشعب الفلسطيني؛ مطالب باستخدام مسطرة واحدة لقياس انطباق قواعد القانون الدولي من عدمه في كل الحالات المتماثلة، وإلا فقد احترامه لدينا، وحول نفسه لأداة مضللة تبسط الظلم وتستر عورات الاستعمار وتواطأ معه لقهر الشعوب".





وختم سعد: "نحن على يقين من أن هذه التطلعات، لا يمكن ان تتحقق إلا بدعم وثيق منكم، ومن باقي الأصدقاء عبر العالم، ومن أجل ذلك فإن اتحادنا يطلب من مؤتمركم الموقر التوصية بدعم كامل حقوق شعبنا المشروعة، وإدانة استمرار الاحتلال الإسرائىلي لبلادنا، ومقاطعة المستعمرات الإسرائيلية وسحب الاستثمارات منها، ودعم حل الدولتين".

رام الله - دنيا الوطن