الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يلتقي وزير خارجية روسيا





وبحث الطرفان خلال اجتماعهما على نحو مستفيض التحديات الإقليمية والدولية الرئيسية، مؤكدين أهمية التنسيق والتشاور بما يخدم الجهود والمساعي الدولية لإحلال السلم والاستقرار والتنمية في العالم.





وأكد الجانبان حرصهما على مزيد دعم روابط الصداقة القائمة ودعم التقارب بين روسيا الاتحادية والعالم الإسلامي في في مختلف المجالات وذلك في ضوء عضوية روسيا المراقبة في منظمة التعاون الإسلامي.





من جهة أخرى، استعرض الجانبان التعاون الثنائي والتنسيق في جميع المسائل ذات الاهتمام المشترك، وذلك في إطار آلية التشاور السياسي بين الجانبين.



رام الله - دنيا الوطنالتقى الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه اليوم الثلاثاء، في الرياض، بسيرجي لافروف وزير خارجية روسيا الاتحادية.