شؤون فلسطينية

إصابة ستة جنود ومستوطنين واستهداف مركبات إسرائيلية في الضفة

إصابة ستة جنود ومستوطنين واستهداف مركبات إسرائيلية في الضفة
قوات الاحتلال
رام الله - دنيا الوطن
أصيب ستة جنود ومستوطنين في مواجهات مع الشبان الفلسطينيين واستهداف مركبات إسرائيلية في الضفة الغربية.

ففي القدس، أصيب جندي إسرائيلي بعد اعتدائه بالضرب على شابة فلسطينية وتصدي الشبان له في باب العامود.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال أوقفت فتاتين في محيط باب العامود، واعتدت على إحداهما لكن الشباب المقدسي دافعوا عنها وأصبوا أحد الجنود.

وفي قلقيلية، أصيب مستوطن بعد رشق مركبته بوابل من الحجارة خلال تسلله إلى بلدة عزون شرق قلقيلية.

كما أصيب شاب فلسطيني بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط خلال مواجهات مع الاحتلال قرب مدخل قريتي عزبة الطبيب وعزون شرق قلقيلية.

كذلك اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في عزبة الطبيب بمحافظة قلقيلية.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اقتحمت القرية وأطلقت الرصاص الحي لحماية عشرات المستوطنين الذين حاولوا انزال الأعلام الفلسطينية التي علقت في المنطقة.

وفي سلفيت، تمكن شبان من استهداف مركبات المستوطنين بالزجاجات الحارقة بين مستوطنتي (بروخين) و(بدوئيل) المقامتين على أراضي الفلسطينيين غرب سلفيت.

ونجح الشبان في الانسحاب من المنطقة بسلام.

وأصيب مساء اليوم، أربعة من جنود الاحتلال، خلال مواجهات اندلعت عقب هجوم المستوطنين على أهالي بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك.

واقتحم المستوطنون حي وادي الربابة في بلدة سلوان، وهاجمت الأهالي واعتدت عليهم بالضرب والشتم، وحطمت مركباتهم، بحماية قوات الاحتلال.

وأعلن الهلال الأحمر بالقدس أنه تعامل مع ثلاث إصابات باعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين في حي وادي الربابة.

وأوضحت مصادر مقدسية أن المواطن رياض سمرين وزوجته ونجليهما ليث وخضر، أصيبوا باعتداءات المستوطنين.

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