شؤون فلسطينية

الأمم المتحدة تطلق اسم "شيرين أبو عاقلة" على برنامجها الأمم لتدريب الإعلاميين الفلسطينيين

الأمم المتحدة تطلق اسم "شيرين أبو عاقلة" على برنامجها الأمم لتدريب الإعلاميين الفلسطينيين
رام الله - دنيا الوطن
قررت الأمم المتحدة إطلاق اسم الصحفية الفلسطينية الشهيدة شيرين أبو عاقلة على برنامج الأمم المتحدة السنوي لتدريب الإعلاميين الفلسطينيين في نيويورك، وذلك تخليدًا لذكراها واقتداء بشجاعتها وإعلاء للقيم والمبادئ المهنية التي كانت أبو عاقلة تمثلها.

جاء ذلك في بيان على لسان الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، في نيويورك.

وعبر المراقب الدائم لدولة فلسطين في الأمم المتحدة رياض منصور عن تقديره لهذا التكريم الدولي من قبل الأمين العام والجدير بالصحفية شيرين أبو عاقلة التي نقلت صوت الشعب الفلسطيني المقهور للعالم كله على مدار ربع قرن، كاشفة بصوتها ومهنيتها وانتمائها لقضيتها ولشعبها فظائع وجرائم الاحتلال الاسرائيلي، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.

وأكد أن هذا التكريم، والذي جاء استجابة لمقترح من دولة فلسطين، ما هو إلا استحقاق لكل الشعب الفلسطيني، واعتراف آخر بشجاعة أبو عاقلة وتميز أدائها الإعلامي ووصولها للعالمية.

وأضاف منصور أن لعل هذه الخطوة تعطي دافعا أكبر للصحفيين الناشئين الفلسطينيين، وخاصة الشابات، للالتحاق بالبرنامج وللاقتداء بأبو عاقلة، وأن يعود لهم الأمل ويعزز الإيمان بضرورة إكمال مسيرتها ورسالتها الإعلامية.

ويشار أن هذا البرنامج السنوي تديره دائرة الإعلام والتواصل في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، ويقوم على تدريب الصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين بتمويل من الأمم المتحدة، أنشأته الجمعية العامة في قرار يتم التصويت عليه بأغلبية ساحقة، وقد تخرج منه ما يزيد عن 200 صحفي وصحفية من فلسطين والشتات.

واستشهدت الصحفية شيرين أبو عاقلة في الحادي عشر من أيار الجاري برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي التي استهدفتها أثناء تغطيتها الصحفية لاقتحام مخيم جنين.

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