شؤون فلسطينية

المالية الفلسطينية تعلن أسعار المحروقات والغاز لشهر يونيو

المالية الفلسطينية تعلن أسعار المحروقات والغاز لشهر يونيو
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت الهيئة العامة للبترول في وزارة المالية الفلسطينية، الحد الأقصى لأسعار بيع المحروقات والغاز للمستهلك خلال شهر حزيران/ يونيو 2022، في كافة محافظات الوطن، والذي سيتم الالتزام به اعتبارا من الاول من ذات الشهر.

وفيما يتعلق بالمحروقات، فقد أكدت الهيئة في نشرتها، أن البنزين (95) سيكون بسعر 6.99 شيكل للتر الواحد، وبنزين 98 بسعر 7.99 شيكلاً، والسولار 5.99 شيكلاً، والكاز 5.99 شيكلاً.

اما الغاز، فقد أشارت الهيئة أن سعر الاستطوانة 2.5 كلغم 15 شيكلاً، واسطوانة 5 كلغم 30 شيكلاً، واسطوانة 12 كلغم 70 شيكلاً، واسطوانة 48 كلغم بسعر 280 شيكلاً، ولتر الغاز واصل للعمارات والمؤسسات بسعر 3.06 شيكلاً، وكلغم الغاز واصل للعمارات والمؤسسات 5.37 شيكلاً.

وطالبت الهيئة، جميع أصحاب المحطات وموزعي الغاز، الالتزام بالاسعار، لافتة إلى أن من يخالفها سيقع تحت طائلة المسؤولية.

أخبار ذات صلة

إصابة ستة جنود ومستوطنين واستهداف مركبات إسرائيلية في الضفة

إصابة ستة جنود ومستوطنين واستهداف مركبات إسرائيلية في الضفة

دعوات للحشد والمشاركة في صلاة الجمعة المقبلة بالأقصى

دعوات للحشد والمشاركة في صلاة الجمعة المقبلة بالأقصى

الأمم المتحدة تطلق اسم &#34;شيرين أبو عاقلة&#34; على برنامجها الأمم لتدريب الإعلاميين الفلسطينيين

الأمم المتحدة تطلق اسم "شيرين أبو عاقلة" على برنامجها الأمم لتدريب الإعلاميين الفلسطينيين

رياض منصور: لا حقوق سيادية بالمطلق لإسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة

رياض منصور: لا حقوق سيادية بالمطلق لإسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة

قيادي بـ(حماس): غزة تعد العدة وتفرض معادلات جديدة في الصراع مع الاحتلال

قيادي بـ(حماس): غزة تعد العدة وتفرض معادلات جديدة في الصراع مع الاحتلال

الاحتلال يحتجز جراراً زراعياً ومركبة بالأغوار الشمالية

الاحتلال يحتجز جراراً زراعياً ومركبة بالأغوار الشمالية

قلقيلية: أهالي عزبة الطبيب يتصدون لمستوطنين حاولوا إزالة علم فلسطين

قلقيلية: أهالي عزبة الطبيب يتصدون لمستوطنين حاولوا إزالة علم فلسطين

قوات الاحتلال تعتدي على عدد من المواطنين بمحيط باب العامود بالقدس

قوات الاحتلال تعتدي على عدد من المواطنين بمحيط باب العامود بالقدس

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

إصابة ستة جنود ومستوطنين واستهداف مركبات إسرائيلية في الضفة

إصابة ستة جنود ومستوطنين واستهداف مركبات إسرائيلية في الضفة

دعوات للحشد والمشاركة في صلاة الجمعة المقبلة بالأقصى

دعوات للحشد والمشاركة في صلاة الجمعة المقبلة بالأقصى

الاحتلال يحتجز جراراً زراعياً ومركبة بالأغوار الشمالية

الاحتلال يحتجز جراراً زراعياً ومركبة بالأغوار الشمالية

قلقيلية: أهالي عزبة الطبيب يتصدون لمستوطنين حاولوا إزالة علم فلسطين

قلقيلية: أهالي عزبة الطبيب يتصدون لمستوطنين حاولوا إزالة علم فلسطين

قوات الاحتلال تعتقل شاباً مقدسياً

قوات الاحتلال تعتقل شاباً مقدسياً

إصابة أربعة جنود للاحتلال خلال مواجهات في بلدة سلوان

إصابة أربعة جنود للاحتلال خلال مواجهات في بلدة سلوان

الصفدي: الأشقاء بفلسطين جاهزون للانخراط بعملية سياسية حقيقية ونطالب بوقف الاستيطان

الصفدي: الأشقاء بفلسطين جاهزون للانخراط بعملية سياسية حقيقية ونطالب بوقف الاستيطان

جرار: تصاعد المقاومة في الضفة خير إسناد للمرابطين في الأقصى

جرار: تصاعد المقاومة في الضفة خير إسناد للمرابطين في الأقصى

منوعات

بانه تُصدر أغنيتها الرومنسيّة الجديدة &#34;بسيب الدنيا&#34;

بانه تُصدر أغنيتها الرومنسيّة الجديدة "بسيب الدنيا"

أحدث ظهور لأدهم نابلسي..يؤدي مناسك العمرة

أحدث ظهور لأدهم نابلسي..يؤدي مناسك العمرة

هذا ما ستفعله أمبر هيرد بعد صدور الحكم النهائي

هذا ما ستفعله أمبر هيرد بعد صدور الحكم النهائي

فيديو: لاعبة كرة قدم تثير الدهشة بمدى التشابه مع دنيا سمير غانم

فيديو: لاعبة كرة قدم تثير الدهشة بمدى التشابه مع دنيا سمير غانم

لهذا السبب..لما الرهونجي تفتح النار على قناة (إم بي سي)

لهذا السبب..لما الرهونجي تفتح النار على قناة (إم بي سي)

شاهد: ابنة نور الشريف تشعل حفل زفاف دنيا عبد العزيز برقصة سالسا

شاهد: ابنة نور الشريف تشعل حفل زفاف دنيا عبد العزيز برقصة سالسا

زينة مكي تتغزّل بتيم حسن..والأخير يرد

زينة مكي تتغزّل بتيم حسن..والأخير يرد

فيديو: نجمة (آراب أيدول) فرح يوسف في إطلالة جريئة مع زوجها

فيديو: نجمة (آراب أيدول) فرح يوسف في إطلالة جريئة مع زوجها

مفاجأة من العيار الثقيل..سمير صبري له ابن ثانٍ من فنانة معروفة

مفاجأة من العيار الثقيل..سمير صبري له ابن ثانٍ من فنانة معروفة

شاهد: بطلة عروس بيروت تتألق على السجادة الحمراء في مهرجان كان

شاهد: بطلة عروس بيروت تتألق على السجادة الحمراء في مهرجان كان

عربي

الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يلتقي وزير خارجية روسيا

الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يلتقي وزير خارجية روسيا

الإمارات وإسرائيل توقعان أول اتفاقية للتجارة الحرة بينهما

الإمارات وإسرائيل توقعان أول اتفاقية للتجارة الحرة بينهما

هجوم حوثي بطائرتين مسيرتين في مأرب رغم الهدنة

هجوم حوثي بطائرتين مسيرتين في مأرب رغم الهدنة

بري رئيساً لمجلس النواب اللبناني للمرة السابعة

بري رئيساً لمجلس النواب اللبناني للمرة السابعة