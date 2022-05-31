شؤون فلسطينية

الاحتلال يحتجز جراراً زراعياً ومركبة بالأغوار الشمالية

الاحتلال يحتجز جراراً زراعياً ومركبة بالأغوار الشمالية
رام الله - دنيا الوطن
احتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، جرارًا زراعيًا ومركبة لأحد المواطنين قرب خربة مكحول في الأغوار الشمالية.

وقال رئيس مجلس قروي المالح والمضارب البدوية مهدي دراغمة إن قوات الاحتلال داهمت المنطقة واحتجزت مركبة خاصة وجرارًا زراعيًا للمواطن جمال محمد قاسم، أثناء عمله في حصد محاصيله البعلية في المكان، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.

يذكر أن الاحتلال احتجز واستولى هذا العام على عدد من المركبات والجرارات الزراعية، كما أعاقت عمل المواطنين في حصد المحاصيل البعلية في مناطق مختلفة من الأغوار الشمالية.

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