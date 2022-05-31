المالكي يطالب الاتحاد الأوروبي بالتحرك لوقف الانتهاكات الإسرائيلية المتصاعدة





وشدد على ضرورة اتخاذ عقوبات بحق إسرائيل خاصة وأن هناك احتلال وخرق للقانون الدولي جراء الجرائم التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني، مضيفا أن "المسؤولية في ذلك تقع على الاتحاد الأوروبي ودوله ليؤكدوا على التزامهم واحترامهم للقانون الدولي ومبادئه".



وقدم الوزير المالكي شرحاً مفصلاً عن الاعتداءات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، وخاصة ما تعرضت له مدينة القدس ومواطنيها من اعتداءات خلال مسيرة "الإرهابيين اليهود المتطرفين" يوم الأحد الماضي.



وتطرق إلى محاولات إسرائيل تغيير الوضع القانوني القائم في المسجد الأقصى، قائلا: "اقتحام المستوطنين ورفع العلم الإسرائيلي وأداء المتطرفين اليهود الصلوات للمسجد الأقصى، انتهاك صريح للوضع التاريخي القائم فيه".











رام الله - دنيا الوطنطالب وزير الخارجة والمغتربين رياض المالكي الاتحاد الأوروبي بالتحرك لوقف الانتهاكات الإسرائيلية المتصاعدة في الأرض الفلسطينية المحتلة وعدم الاكتفاء ببيانات الإدانة.جاء ذلك خلال لقاء الوزير المالكي وفدا من ممثلي الاتحاد الأوروبي في الأمم المتحدة بعد ظهر هذا اليوم في مقر الوزارة بمدينة رام الله.وقال الوزير المالكي: "طالبنا الاتحاد الأوروبي بالتدخل لوقف انتهاكات الاحتلال وأكدنا أن البيانات الصادرة عنه لم تعد كافية لردع الاحتلال عن الاستمرار في انتهاكاته".