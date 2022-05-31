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غانتس: سنوجه ضربة قاسية لكل من يحاول تهديد إسرائيل

غانتس: سنوجه ضربة قاسية لكل من يحاول تهديد إسرائيل
رام الله - دنيا الوطن
أفاد اور هيلار، المراسل العسكري للقناة 13 الإسرائيلية، أن بيني غانتس وزير جيش الاحتلال، زار اليوم الثلاثاء، مناورة عسكرية كبيرة للجيش الاسرائيلي في قبرص، والتي تحاكي دخولاً برياً الى عمق لبنان في الحرب المقبلة.

وبحسب هيلار، فقد أكد غانتس أن الجيش الاسرائيلي يستعد باستمرار لعمليات مختلفة، في مختلف الجبهات، وأنه سيوجه ضربة قاسية لكل من يحاول تهديد إسرائيل.

وفي السياق ذاته، أشار وزير جيش الاحتلال، إلى أن هذه المناولة هي تتويج لواحد من أكبر التدريبات التي قام بها الجيش على مر السنين.

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