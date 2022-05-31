إصابة أربعة جنود للاحتلال خلال مواجهات في بلدة سلوان

رام الله - دنيا الوطنأصيب أربعة من جنود الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، خلال مواجهات اندلعت عقب هجوم للمستوطنين واعتداءات على أهالي بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك.واقتحمت مجموعة من المستوطنين حي وادي الربابة في بلدة سلوان، وهاجمت الأهالي واعتدت عليهم بالضرب والشتم، وحطمت مركباتهم، بحماية قوات الاحتلال.وأعلن الهلال الأحمر بالقدس أنه تعامل مع ثلاث إصابات باعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين في حي وادي الربابة.وأوضحت مصادر مقدسية أن المواطن رياض سمرين وزوجته ونجليهما ليث وخضر، أصيبوا باعتداءات المستوطنين.وأطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز السام تجاه الأهالي في البلدة، واعتقلت كلاً من عبد سمرين وعدنان أبو سنينة واقتادتهما للتحقيق.