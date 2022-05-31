اشتية: عدم تطبيق قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن الخاصة بفلسطين هو فشل للمجتمع الدولي





رام الله - دنيا الوطنقال رئيس الوزراء د. محمد اشتية: "إن عدم تطبيق قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن فيما يتعلق بفلسطين، وعدم حل القضية الفلسطينية حتى الآن هو فشل للمجتمع الدولي".وأضاف رئيس الوزراء: "نتشارك مع الاتحاد الأوروبي ونؤمن بحل الدولتين، بالإضافة إلى مبادئ الديمقراطية والسلام، ونثمن وقوف الاتحاد الأوروبي إلى جانب فلسطين وموقفه الرافض لصفقة القرن، واستمرار دعمه لنا في ظل الحصار الذي نواجهه".جاء ذلك خلال استقباله وفدا من بعثات الاتحاد الأوروبي لدى الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء في مكتبه برام الله، بحضور ممثل الاتحاد الأوروبي لدى فلسطين سفن كون فون بورغسدورف.واطلع اشتية الوفد على آخر التطورات السياسية والمستجدات في فلسطين، والانتهاكات الإسرائيلية المستمرة من القتل والاعتقال والاقتحامات للمناطق الفلسطينية والمسجد الأقصى.وأشار رئيس الوزراء الى أن العلاقة مع إسرائيل هي علاقة محتل لدولة محتلة، في تتحكم في كافة مناحي الحياة وتسيطر على كافة مصادرنا ومواردنا الطبيعية.وشدد اشتية على أن إسرائيل لم تحترم كافة الاتفاقيات الموقعة معها وهو سبب فشل كافة محادثات السلام معها.وجدد رئيس الوزراء مطالبته الاتحاد الأوروبي القيام بدور فعال وجاد حول القضية الفلسطينية، بالإضافة الى الضغط على إسرائيل للسماح بعقد الانتخابات في القدس ترشحا وانتخابا وفق الاتفاقيات الموقعة وما عمل به سابقا.