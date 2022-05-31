شؤون فلسطينية

الحلو لـ "دنيا الوطن": توقعات بارتفاع سعر البنزين في قطاع غزة الفترة المقبلة

الحلو لـ "دنيا الوطن": توقعات بارتفاع سعر البنزين في قطاع غزة الفترة المقبلة
بترول
خاص دنيا الوطن- هاني الإمام
كشف رئيس جمعية أصحاب شركات البترول بغزة أحمد الحلو، اليوم الثلاثاء، أن سعر البنزين في قطاع غزة سيرتفع الفترة المقبلة، وذلك عقب رفع السعر لدى الجانب الإسرائيلي.

وقال الحلو في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، إن "هناك توقعات بارتفاع سعر البنزين في قطاع غزة ليصل إلى (6.9) شيكل مع العلم أن سعره حالياً (6.4) أي سيرتفع بمعدل (50) اغورة وربما أكثر".

وأكد أن أسعار السولار والغاز في قطاع غزة ستشهد حالة من الثبات هذه الفترة، موضحاً أن سعر البنزين فقط هو الذي سيرتفع، ولكن الأمر تحدده أيضاً وزارة المالية برام الله.

والجدير بالذكر، أن هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، أعلنت أن اسعار الوقود سترتفع عند منتصف هذه الليلة بـ (66) اغورة، ويباع لتر البنزين الواحد من نوع (95) اوكتانا بالتعبئة الذاتية لقاء (7.72) شيكل.

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