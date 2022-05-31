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بينت: إيران سرقت وثائق لوكالة الطاقة الذرية

بينت: إيران سرقت وثائق لوكالة الطاقة الذرية
رام الله - دنيا الوطن
اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينت، إيران بسرقة وثائق سرية للوكالة الدولية للطاقة الذرية، واستخدامها من أجل إخفاء أدلة في إطار برنامجها النووي.

وقال بينت في تغريدة عبر (تويتر): "إن إيران سرقت وثائق سرية للوكالة الدولية للطاقة الذرية واستخدمت هذه المعلومات للإفلات"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وأرفق بينت في تغريدته روابط إلى وثائق عدة باللغة الفارسية، قدمت على أنها سرية ومترجمة إلى الإنجليزية، بالإضافة إلى صور.

وكشفت صحيفة (وول ستريت جورنال) قبل أيام أن إيران استحصلت على وثائق سرية من الوكالة الدولية، ساعدتها في بلورة خطط لـ"التهرب" من تحقيقات الوكالة بشأن أنشطتها السابقة.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه القضية تعود إلى مطلع الألفية الثالثة، وأن السجلات التي تكشف حصولها، كانت ضمن وثائق الأرشيف النووي الإيراني التي حصلت عليها إسرائيل بعد عملية استخباراتية نفذتها في طهران مطلع عام 2018.


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