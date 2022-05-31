نقابة مربي الدواجن بغزة: المطلوب من جهات الاختصاص حماية المزراعين ومنع الاحتكار والتلاعب بالأسعار

خاص دنيا الوطن- هاني الإمامناشدت نقابة مربي الدواجن بقطاع غزة، اليوم الثلاثاء، كلاً من وزارتي الزراعة والاقتصاد بالإضافة إلى مكتب العمل الحكومي، بضرورة التدخل العاجل من أجل إنقاذ وضع المزارعين عقب الخسائر التي تكبدوها الآونة الأخيرة.وبدوره، قال رئيس النقابة مروان الحلو في تصريح لـ "دنيا الوطن"، إنه "مطلوب من الحكومة بغزة وكل جهات الاختصاص بما فيهم وزارتا الزراعة والاقتصاد، التدخل لحماية المزارعين ومنع حالات الاحتكار والتلاعب بالأسعار خاصة أسعار الصوص اللاحم والأعلاف".وأضاف الحلو: "سعر الصوص اللاحم ارتفع من 2.5 شيكل إلى 4 شيكل، وهذا يضر بمصلحة مزارعي الدجاج في ظل استمرار الحكومة بفرض تسعيرة الدواجن في أسواق قطاع غزة بدءًا من شهر رمضان الماضي وحتى يومنا هذا".وطالب كافة الجهات الحكومية وصاحبة الاختصاص قبل فرض تسعيرة الدواجن، مراقبة التجار المحتكرين للصوص اللاحم والأعلاف وضبط أسعارهم أولاً ومن ثم وضع التسعيرة الخاصة بالدواجن، وبالتالي الأمر يمنع من تكبد المزارعين أي خسائر.كما وناشد الحلو، رئيس مكتب العمل الحكومي بغزة عصام الدعليس بالوقوف إلى جانب المزارعين ومنع أي حالة احتكار سواء للصوص اللاحم والأعلاف، مع العلم أن الارتفاع الذي يشهده قطاع الدواجن لا يمكن تبريره فقط بسبب حالة الغلاء العالمية، وإنما هناك جهات تتلاعب بحاجة المزارع.