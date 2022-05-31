محافظ سلطة النقد يطلع القنصل البلجيكي العام على آخر مستجدات القطاع المصرفي الفلسطيني

رام الله - دنيا الوطنالتقى محافظ سلطة النقد فراس ملحم، اليوم في رام الله، بالقنصل البلجيكي العام ويلفريد بفيفر، والملحق الاقتصادي والتجاري ماثيو لابو، بحضور نائب المحافظ السيد محمد مناصرة.واستعرض محافظ سلطة النقد خلال اللقاء مستجدات أوضاع القطاع المصرفي الفلسطيني وجهود سلطة النقد في الحفاظ على استقراره ومتانته، والاستراتيجيات الجاري العمل عليها للتحول الرقمي في القطاع المصرفي وتطوير قطاع التكنولوجيا المالية وتعزيز البنية التحتية لأنظمة الدفع في فلسطين، ودعم التنمية الاقتصادية المستدامة، وتوفير التمويل من خلال "صندوق استدامة" للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.وناقش الطرفان الدعم المقدم من الحكومة البلجيكية للقطاع الخاص الفلسطيني، وسبل تعزيز العلاقة الاقتصادية بين البلدين.