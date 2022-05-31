شؤون فلسطينية

ارتفاع أعداد الأسرى المحكومين بالسجن مدى الحياة إلى 551 أسيراً

ارتفاع أعداد الأسرى المحكومين بالسجن مدى الحياة إلى 551 أسيراً
رام الله - دنيا الوطن
أكد مركز فلسطين لدراسات الأسرى، اليوم الثلاثاء، بأن أعداد الأسرى الفلسطينيين المحكومين بالسجن المؤبد مدى الحياة في سجون الاحتلال ارتفعت لتصل إلى (551) أسيرا، وذلك بعد أن أصدرت محاكم الاحتلال اليوم حكماً جديدا بحق أسير من الخليل.

وأوضح الباحث "رياض الأشقر" مدير المركز أن محكمة الاحتلال العسكرية أصدرت اليوم الثلاثاء الموافق 31/5/2022 حكماً بالسجن المؤبد مدى الحياة بحق الأسير " أحمد عارف عصافره"  من  بلدة بيت كاحل غرب الخليل ، بعد إدانته بالمسئولية عن الخلية التي قتلت جندياً اسرائيلياً عام ٢٠١٩ قرب مستوطنة جنوب بيت لحم .

وأضاف الاشقر أن قوات الاحتلال كانت اعتقلت " احمد عصافره " إضافة الى شقيقه "قاسم عصافره" ، وابن عمه "نصير عصافرة" في بداية شهر أغسطس من العام 2019، ووجهت لهم تهمه قتل الجندي "دفير سوريك" عند مستوطنة مجدال عوز بالسكين واقدمت على هدم منازلهم، وكانت أصدرت بحق الأسيرين " قاسم ، ونصير" احكاماً  بالسجن المؤبد قبل 6 اشهر، إضافة الى غرامة مالية بقيمة مليون ونصف المليون شيقل، واليوم أصدرت حكماً مماثلا على الأسير "أحمد" بتهمه تزعم الخلية .

وأشار الأشقر الى أن عدد من الأسرى المحكومين بالمؤبد معتقلين منذ ما يزيد عن 25 عاماً وهم الأسرى القدامى، وعشرات الاسرى الآخرين معتقلين منذ ما يزيد عن 20 عاماً، حيث ان غالبية عمداء الأسرى يقضون أحكاما بالسجن المؤبد مدى الحياة.

وبيَّن الأشقر إلى أن حكم المؤبد هو حكم بالسجن مدى الحياة ويحدده الاحتلال ب 99 عام (مؤبد عسكري)، ويفرضه الاحتلال على الأسرى الأمنيين الذين يتهمهم بقتل إسرائيليين سواء كانوا مستوطنين أو جنود، وكذلك على المسئولين عن توجيه العمليات الاستشهادية والعسكرية التي أدت إلى مقتل إسرائيليين.

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