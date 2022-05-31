القدس: مستوطنون يهاجمون منازل المواطنين في سلوان

رام الله - دنيا الوطنأصيب شابان بجروح، اليوم الثلاثاء، في هجوم للمستوطنين على منازل المواطنين في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك.وأفادت جمعية الهلال الاحمر الفلسطيني بالقدس، بأن شابين أصيبا إثر هجوم المستوطنين على المنازل في وادي الربابة في بلدة سلوان بالقدس المحتلة، حيث تم تقديم العلاج الأولي لهما، ونقلهما الى المستشفى، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.واعتدى المستوطنون على منازل المواطنين بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، حيث اندلعت على إثرها مواجهات بين المواطنين والمستوطنين.