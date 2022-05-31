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الإعلام الإسرائيلي يعقب على نجاح نبيه بري بالمجلس النيابي اللبناني

الإعلام الإسرائيلي يعقب على نجاح نبيه بري بالمجلس النيابي اللبناني
مجلس النواب اللبناني
رام الله - دنيا الوطن
تحدث الإعلام الإسرائيلي عن إنجاز للمعسكر الحليف لحزب الله، مع انتخاب نبيه بري رئيساً للمجلس النيابي، وإلياس بو صعب نائباً له.

ووفق قناة (الميادين)، اعتبر الإعلام الإسرئيلي أنّ هذا يدلل على أنّ "المعسكر المناهض لحزب الله هو أقل تماسكاً من المعسكر المضاد له". 

وقال معلق الشؤون العربية في "قناة كان" روعي كايس، إنّ "تحقيق هذا الإنجاز للمعسكر الموالي لحزب الله، وانتخاب بو صعب نائباً لرئيس البرلمان الذي انتخب بأغلبية من 65 صوتاً في الجولة الثانية، هو مرشح الحلفاء المسيحين لحزب الله، وهذا يدلل على أنّ المعسكر المناهض لحزب الله هو أقل تماسكاً من المعسكر المضاد له". 

ويشار إلى أنّ  مجلس النواب الجديد أعاد، اليوم الثلاثاء، انتخاب الرئيس نبيه بري رئيساً لمجلس النواب للمرة السابعة، بأغلبية بلغت 65 صوتاً. 

كما انتخب إلياس بو صعب نائباً لرئيس مجلس النواب اللبناني بـ65 صوتاً أيضاً.

وقال الرئيس بري عقب الانتخاب: "يدي ممدودة للجميع للتعاون المخلص من أجل إنقاذ لبنان"، مشيراً إلى "ضرورة التوحّد حول رفض أي مساومة على الحقوق أو التطبيع مع العدو الإسرائيلي تحت أي ظرف كان".

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