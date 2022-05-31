اتفاق روسي بحريني على عودة سوريا إلى الجامعة العربية





وأضاف: "أطلعناهم على الإجراءات التي يتخذها الجانب الروسي منذ أكثر من شهر لضمان العبور الحر للسفن الناقلة للحبوب الأوكرانية، وهي السفن المحاصرة في الوقت الحالي في الموانئ الأوكرانية".



وتابع لافروف: "إذا تم حلّ مشكلة إزالة الألغام، والتي لفتنا إليها انتباه الزملاء الغربيين، فإنّ القوات البحرية الروسية ستضمن عبور تلك السفن في أعالي البحر إلى البحر المتوسط، ثم بعد ذلك إلى وجهاتها".



وأكّد أنّ روسيا والبحرين متفقتان على ضرورة عودة سوريا إلى الجامعة العربية.



وبشأن المفاوضات النووية بين إيران والدول الكبرى، قال لافروف إنّ "موقف واشنطن يعرقل استعادة خطة العمل الشاملة المشتركة".



رام الله - دنيا الوطنأعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، أنّ "موسكو تبذل جهوداً من أجل العبور الحر للحبوب الأوكرانية"، مشيراً إلى أنّ من المهم أن تقوم كييف بإزالة الألغام من المياه الإقليمية.ووفق قناة (الميادين)، قال لافروف خلال مؤتمر صحافي مع نظيره البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني: "لقد تحدثنا عن الأوضاع في أوكرانيا، وبطلب من أصدقائنا، أطلعناهم بالتفصيل على عواقب الأحداث الأخيرة، بما في ذلك وضع الأغذية".