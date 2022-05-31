شؤون فلسطينية

مواجهات مع الاحتلال واعتداءات للمستوطنين في مدن الضفة الغربية

مواجهات مع الاحتلال واعتداءات للمستوطنين في مدن الضفة الغربية
رام الله - دنيا الوطن
اندلعت مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، في مدينة طولكرم، تزامنا مع اعتداءات نفذها مستوطنون في قرية شوفة جنوب شرق المدينة، إلى جانب اعتداءات استيطانية أخرى في الخليل وبيت لحم.

وأطلق جنود الاحتلال الإسرائيلي الغاز المسيل للدموع، تجاه المزارعين قرب مستوطنة "افني حيفتس" المقامة على أراضي محافظة طولكرم، فيما هاجم مستوطنون المزارعين أثناء عملهم في أراضيهم بقرية شوفة جنوب شرق طولكرم.

ويواصل المستوطنون مضايقاتهم اليومية بحق مزارعي قرية شوفة، ويهاجمون ممتلكاتهم ويحاولون تهجيرهم من أراضيهم.

وفي بيت لحم، اقتحمت حافلات للمستوطنين بحماية كبيرة من جيش الاحتلال، محيط بلدية تقوع والخربة الأثرية، لأداء طقوس تلمودية، وسط اندلاع مواجهات عنيفة مع الشبان الفلسطينيين.

وفي سياق متصل، اعتدى مستوطنون على رعاة الأغنام، وهدموا غرفة سكنية في قرية الجوايا شرق يطا جنوب الخليل.

وأصيب عشرات المواطنين بالرصاص والاختناق بالغاز، إثر مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في بلدة حلحول شمال الخليل.

وداهمت قوات الاحتلال حلحول لتأمين حماية عشرات المستوطنين الذين اقتحموا مسجد النبي يونس في البلدة، لإقامة طقوس تلمودية بالمكان، ما أدى إلى اندلاع مواجهات أسفرت عن إصابة مواطنين بالرصاص الحي في القدم والساق، وآخرين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، نقلوا لتلقي العلاج في مستشفيات الخليل.

كما أصيب عشرات المواطنين بحالات اختناق، عولجوا ميدانيا على الفور من قبل طواقم الهلال الأحمر، التي تعرضت أيضا لإطلاق الرصاص.

واقتحمت قوات الاحتلال مبنى مديرية أوقاف شمال الخليل في حلحول والملاصقة لمسجد النبي يونس، وكذلك مبنى مدرسة وروضة جيل الأمل التابعة للجنة زكاة حلحول.

وجنوب الخليل، اعتقل جنود الاحتلال طفلين، وهما عبد الرحمن مفيد الشرباتي (16 عاما) وأمجد باسم عبيدو (16 عاما) من منطقة الحرايق، واقتادتهما إلى جهة غير معلومة.

ونصبت قوات الاحتلال حواجز عسكرية على مداخل بلدتي سعير وحلحول، وعلى مدخل مخيم الفوار وعلى مدخلي مدينة الخليل الشمالي جورة بحلص والجنوبي الفحص، وعملت على إيقاف المركبات وتفتيشها والتدقيق في بطاقات المواطنين، ما تسبب في إعاقة تنقلهم.

يشار إلى أن قوات الاحتلال تشن اعتقالات واعتداءات شبه يومية في مدن الضفة الغربية، تطال النساء والأطفال، ما يقود إلى اندلاع مواجهات عنيفة، فيما يتصدى المقاومون لجرائم جيش الاحتلال، ويطلقون النار صوبهم.

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